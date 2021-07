Ricordate Marisa, la prima moglie di Amadeus? Ecco com’è diventata

Marisa è stata la prima moglie di Amadeus: ecco che ora ci si domandi, dopo tanto tempo, come sia diventata nel corso degli anni.

Amadeus è senza ombra di dubbio uno dei presentatori del momento. In ogni suo programma appare sempre forte il legame con l’attuale moglie Giovanna Civitillo, tanto che quest’ultima ha condotto Prima Festival, mentre al contempo il marito era al timone proprio del Festival di Sanremo. I due appaiono sempre molto innamorati, tanto che condividono anche il profilo Instagram, denominato appunto Giovanna e Amadeus, che contando quasi mezzo milione di followers.

Tutti sono quindi abituati a vederli sempre assieme, ma in non molti sanno che il noto conduttore in precedenza era sposato con Marisa Di Martino. La storia d’amore tra Di martino ed Amadeus è durata ben 14 anni e sembra si sia poi conclusa a causa di una lunga crisi coniugale, che ha man mano logorato il rapporto portando alla definitiva separazione. Non si è mai conosciuto riguardo la Martino, ma andiamo a vedere assieme com’è diventata oggi.

Ecco cosa è accaduto

Marisa Di Martino e Amadeus sono convolati a nozze nel lontano 1993. Nel giorno del suo primo matrimonio, accanto ad Amadeus, c’è anche il suo amico Fiorello. Infatti, i due sono legati da anni, ed anche in quell’occasione si sono mostrati molto uniti, con Fiorello che ha ricoperto il ruolo di testimone. Il loro matrimonio, però, non è stato fatto sotto la luce dei riflettori. I primi anni di matrimonio la coppia li ha vissuti molto uniti ed innamorati. A testimonianza del loro amore è infatti nata una figlia: Alice Sebastiani.

Quest’ultima è apparsa recentemente sui social e riviste per aver conseguito la sua prima laurea rendendo cosi molto orgogliosi i suoi genitori. Però, ad inizio anni 2000 l’idillio è finito e nel 2007 è stato annunciato ufficialmente il loro divorzio. Dal quel momento in poi non si hanno tante notizie di Marisa. In particolare, l’ex moglie di Amadeus ha sempre amato tenere la sua vita privata ben lontana dal mondo televisivo.

Marisa e l’ex di Amadeus

La donna non ha, infatti, profili social. Pertanto, è difficile reperire informazioni sulla sua vita privata. Le uniche foto che il gossip ha visto di lei più recenti sono appunto quelle accanto alla figlia in occasione della sua laurea. Però, dato che ci tiene molto alla sua privacy, non è stato possibile scoprire nemmeno se dopo la separazione è riuscita a trovare nuovamente l’amore.