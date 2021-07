Ricordate Diane Zoller, prima moglie di Paolo Bonolis? Oggi è irriconoscibile

Paolo Bonolis oltre ad una carriera florida dal punto di vista lavorativo, può contare anche su una vita attiva nel privato: ecco cosa è accaduto.

Paolo Bonolis nel corso degli anni ha avuto la possibilità, sfruttandola al meglio, d’imporsi nel panorama televisivo italiano. Parliamo di un conduttore che è praticamente giudicato come il naturale erede di Mike Buongiorno, tragicamente scomparso tanti anni fa.

Sulle reti Mediaset ha guidato in maniera magistrale Avanti un altro ed in passato Ciao Darwin. Trasmissione serale che ha cambiato anche i canoni della tv moderna, imponendosi nel palinsesto nazionale. Dal punto di vista della vita privata, sorprende la relazione con Diane Zoeller, chiusasi dopo tempo e che ha lasciato strascichi soprattutto nella vita della donna. Ecco come la si ritrova.

La loro relazione

Paolo Bonolis durante gli anni Settanta perse la testa per la psicologa americana Diane Zoeller. Dopo pochi anni di relazione arrivarono le nozze e successivamente furono dati alla luce due figli, parliamo in questo caso di Stefano e Martina.

I due poi per motivi lavorativi furono costretti ad allontanarsi temporaneamente, così che poi il conduttore, tornato alle luci della ribalta con Bim Bum Bam, non riuscì a portare avanti la relazione. I due infatti dopo cinque anni dal matrimonio si diedero addio e lo stesso Paolo soffrì molto per l’addio.

I due però sono sempre stati in contatto, anche per dare continuità ai propri figli che naturalmente non hanno preso bene la decisione di separarsi da parte dei genitori. Andiamo però a scoprire come si ritrova oggi Diane Zoeller.

Riecco Diane Zoeller

Diane Zoeller ed l’ex marito non si vedevano da tempo, e l’occasione giusta è sembrata essere proprio il matrimonio della figlia negli Stati Uniti.

La donna non ha perso occasione per poter posare proprio con Paolo, con la foto che abbiamo allegato. Lei è cambiata molto nel corso degli anni, restando però sempre in forma. Soprattutto dedicandosi al lavoro, collaborando con gli insegnanti nelle scuole americane.

Una vita condotta da Diane sempre lontano dai riflettori, negli Stati Uniti, pensando sempre a vivere al meglio con la propria famiglia. Coltivando l’amore e mai covando rancore per quanto accaduto con lo stesso Bonolis.