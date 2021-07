Vi ricordate la prima moglie di Silvio Berlusconi? Ecco chi è

Silvio Berlusconi, politico e imprenditore dal tanto potere, ha avuto diverse donne nel corso della propria vita, ricordate chi era la prima?

Silvio Berlusconi è sicuramente tra i politici ed imprenditori più potenti e conosciuti del panorama italiano. L’ex presidente del Milan è stato spesso al centro di numerosi gossip a causa delle numerose donne che nel corso degli anni sono state al suo fianco. Berlusconi si è spostato ben due volte, ma la prima moglie viene definita da molti “moglie segreta”. In particolare, stiamo parlando di Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Andiamo a conoscerla assieme.

La prima moglie dell’ex Cavaliere, nasce il 12 settembre del 1940. Appena 24enne conosce Berlusconi con un gioco di sguardi alla fermata del tram a Milano. Tra i due scatta un vero e proprio colpo di fulmine. Infatti, si innamorano immediatamente e nel 1965 decidono di unirsi in matrimonio.

Carla dà alla luce Maria Elvira detta Marina e Pier Silvio. Però, dopo anni di amore, purtroppo il matrimonio comincia a logorarsi bruscamente a causa di in relazione extraconiugale iniziata da Berlusconi. Nello specifico, stiamo parlando della storia tra l’imprenditore e Veronica Lario, i quali sono stati amanti per ben 5 anni, e nel 1990 convolano a nozze, per poi divorziare nel 2014. Nel 1985 Carla e Silvio decidono di separare per sempre le proprie strade. Infatti, divorziano definitivamente.

Questa scelta, viene vissuta con grande dolore soprattutto dalla donna, la quale, a causa della fine del matrimonio, vive addirittura un esaurimento nervoso. Dopo la loro separazione, di Carla si hanno ben poche informazione poiché negli anni della separazione, per sfuggire al clamore mediatico, lascia l’Italia alla volta dell’Inghilterra. Pertanto, Carla Elvira ha sempre cercato di sfuggire dalla luce della ribalta. Ma qualche anno fa è stata vista durante un’apparizione pubblica.

Carla Elvira è stata vista per l’ultima volta in pubblico nel 2009, in occasione della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’Oro quando a Marina fu consegnata la Medaglia d’Oro del Comune di Milano. Nonostante questa distanza dal mondo del gossip, la prima moglie di Berlusconi pare abbia un rapporto molto stretto con i suoi due figli. In particolare, anche se Marina attualmente è a capo della Mondadori, riesce sempre a organizzare lunghi viaggi con la madre. Stesso discorso per quanto riguarda il rapporto con Pier Silvio, attualmente vicepresidente e amministratore delegato del gruppo Mediaset. Tali notizie arrivano direttamente dalla compagna Silvia Toffanin, infatti tra le due pare ci sia molta sinergia e sintonia. La nota conduttrice di Verissimo peraltro è molto amata da tutta la famiglia Berlusconi.