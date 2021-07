Gerry Scotti, il ricovero d’urgenza per l’operazione: “Il destino mi ha fatto…”

Gerry Scotti, volto noto della tv italiana, ha vissuto un momento davvero difficile con il ricovero d’urgenza d’affrontare.

Gerry Scotti è uno dei volti più rappresentativi della televisione italiana. Da anni entra ogni giorno nelle case di milioni di italiani, che oramai lo considerano quasi come un componente della propria famiglia. La grande simpatica ed empatia sono sicuramente due dei tratti caratteriali che maggiormente rappresentano lo Zio Gerry. Quest’anno ha creato non poca apprensione nei fan, quando è stato colpito dal Covid-19, il quale ha costretto il noto conduttore ad allontanarsi dal bancone di “Striscia la Notizia” e per un breve periodo anche da Tu Si Que Vales. Grazie però ad una grandissima tenacia, Gerry è riuscito a superare alla grande anche un momento così difficile.

Infatti, ha recuperato rapidamente la sua forma fisica ed è tornato alla guida del programma ideato da Antonio Ricci nel giro di qualche settimana, al fianco della consolidata compagna di bancone Michelle Hunziker. Ed al contempo anche sulle poltrone del talent show di canale 5, al fianco di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Ma nei giorni scorsi Gerry ha raccontato un episodio della sua vita che ha fatto stare in grande apprensione i tanti fans.

Ecco cosa è accaduto

Virginio Scotti, in arte Gerry Scotti, tornerà ancora una volta al timone di “Caduta libera”, game show che va in onda nella fascia preserale su Canale 5.

Ma, tutti questi programmi toglieranno anche molto tempo all’affetto primario di Scotti, ovvero la sua famiglia. In particolare, Gerry è molto legato al figlio Edoardo, nato nel 1992 dalla relazione con la sua ex moglie Patrizia Grosso. E proprio riguardo quest’ultimo Gerry si è lasciato andare ad una rivelazione che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Il ricovero d’urgenza

Un paio di anni fa, secondo appunto quanto dichiarato dallo stesso Gerry Scotti, il figlio Edoardo è stato vittima di un bruttissimo incidente che ha causato un grandissimo spavento per il conduttore. “È stata la paura più grande della mia vita”, così a seguito dell’operazione al femore subita dal figlio.

Proprio in merito alla tempistica dell’incidente, Gerry ha dichiarato: “Il destino mi ha fatto un brutto scherzo: il caso ha voluto che l’incidente accadesse qualche ora prima della registrazione della prima puntata di Striscia la Notizia”.