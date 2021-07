Ricordate Karima di Amici? Oggi è completamente diversa | Ecco come si è ridotta

Karima Ammar è stata una dei protagonisti di “Amici di Maria De Filippi”. Andiamo a vedere insieme il suo incredibile cambiamento

La trentaseienne nata a Livorno ha esordito nel celebre talent show targato Mediaset nel 2006. In quella che è stata la sesta edizione di “Amici”, la giovane artista è stata in grado di esprimere tutto il suo potenziale, conquistando nel giro di poco tempo le simpatie dei milioni di telespettatori che seguono assiduamente il programma.

Aprendo una parentesi legata alla trasmissione diretta dalla moglie di Maurizio Costanzo, dal prossimo anno le riprese inizieranno con largo anticipo. La messa in onda della prima puntata è infatti programmata per la metà di settembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓐𝓶𝓲𝓬𝓲 𝓢𝓽𝓸𝓻𝔂 (@amicistory_)

Al termine dell’esperienza all’interno della scuola di Canale 5, la Ammar si è posizionata sul gradino più basso del podio nella classifica totale, mentre in quella dedicata ai soli cantanti si è piazzata seconda. Il vincitore è stato Federico Angelucci invece a lei è spettato l’importante premio della critica.

Leggi qui -> Giorgio Panariello, la malattia he l’ha colpito: “una cosa piuttosto seria”

Leggi qui -> Carlo Conti tra lavoro e privato. Le confessioni lasciano a bocca aperta

Leggi qui -> Adriano Celentano, il dramma distruttivo: la dura malattia del figlio

Ecco com’è diventata Karima

Negli anni seguenti Karima ha continuato la sua attività musicale. Nel 2009 è riuscita ad approdare a Sanremo. Ha preso parte infatti alla cinquantanovesima edizione del Festival della canzone italiana, dove ha gareggiato nella categoria dedicata alle nuove proposte. Il pezzo con cui si è esibita si intitola “Come in ogni ora”, il quale le valse il terzo posto finale.

Nella stagione seguente la cantante ha inciso il suo primo album, all’interno di cui troviamo undici tracce. La sua seconda opera invece, è stata pubblicata nel 2015, dal titolo “Close to you”. Nel medesimo anno ha partecipato anche a “Tale e Quale Show”, programma di Rai 1 guidato da Carlo Conti.

Rispetto a come ce la ricordiamo in quel di “Amici”, l’artista ha subito un profondo cambiamento anche sul piano fisico. Ha scelto infatti un taglio corto di capelli, a differenza della lunga chioma che portava in precedenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KARIMA🦋 (@karima_officialprofile)

Oltre a questo la Ammar ha perso diversi chili, raggiungendo una forma fisica invidiabile, come possiamo vedere sul suo sempre aggiornato profilo Instagram, seguito da oltre diciottomila follower. Per concludere, soltanto qualche mese fa ha pubblicato il suo ultimo album che prende il titolo di “No Filter”.