Silvia Toffanin, dopo i figli e la storia lunghissima finalmente arriva la proposta di Piersilvio: ha detto Si | L’indiscrezione

Silvia Toffanin pronta ad accettare la proposta inaspettata che cambierebbe radicalmente la vita della conduttrice televisiva.

Silvia Toffanin è tra le conduttrici più affermate ed amate della scena italiana. I suoi primi passi li muove nel mondo della moda, In particolare, nel 1997 partecipa a Miss Italia, arrivando addirittura alle selezioni finali. Ma il vero debutto nel panorama televisivo risale agli anni 2000, quando esordisce nel programma condotto da Gerry Scotti, Passaparola in qualità di “letterina”. Qui vi resterà per ben due anni e conoscerà una delle sue tuttora più care amiche, ovvero Ilary Blasi.

Nel 2002 si lancia però nel mondo della conduzione con Non solo moda, e rimare al timone del programma fino al 2009. Ma, dal 2006, inizia la sua splendida avventura a Verissimo, talk show di cui è ancora conduttrice. Certamente, oltre che per i suoi successi televisivi, spesso si è parlato della Toffanin anche per la sua relazione. Infatti, Silvia è legata dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, imprenditore e capo delle società Mediaset, e proprio quest’ultimo negli ultimi giorni pare le abbia fatto una proposta irrinunciabile. Andiamo a vedere assieme di cosa stiamo parlando.

Ecco cosa è accaduto

Quella tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi è una storia d’amore che ha fatto e fa sognare milioni di italiani. Nonostante i due appaiano sempre molto riservati riguardo la loro vita privata, è sempre ben visibile l’amore che li lega. Nello specifico, dalla loro unione sono nati due figli: Lorenzo Mattia (10 anni) e Sofia Valentina (6 anni). Ma, da questa stagione televisiva, Silvia sarà al timone di ben due programmi.

La Toffanin avrà uno spazio maggiore a Mediaset. Infatti, prenderà il posto di Domenica Live, il programma di Barbara D’Urso che è stato cancellato dai palinsesti. Ma, come affermato dallo stesso Pier Silvio “Convincerla non è stato semplice”. Scopriamo infatti quale promessa importante pare abbia fatto Pier Silvio per convincere la bella Silvia.

L’indiscrezione sulla famiglia di Silvia Toffanin

