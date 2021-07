Beautiful, L’attrice massacrata dalla dura malattia: Nessuno la riconosce più

All’interno della soap Beautiful c’è un’attrice praticamente massacrata dalla dura malattia: ora è irriconoscibile, ecco chi è.

La soap Beautiful è tra le più longeve del panorama televisivo, parliamo in questo caso di una delle serie più seguite al mondo. Milioni e milioni di telespettatori pronti a seguire le gesta dei personaggi.

Divenuti tutti celebri, hanno praticamente animato le nostre vite, con storie avvincenti e sempre intrecciate tra loro. Un lavoro di back office a dir poco perfetto che ha permesso di mettere su migliaia e migliaia di puntate. Oltre vent’anni di successo per le avventure della famiglia Forrester e Logan.

Ecco cosa è accaduto

In onda per il Bel Paese su Canale 5, ha praticamente monopolizzato il pomeriggio degli italiani. Personaggi che praticamente sono divenuti ‘membri‘ quotidiani delle famiglie tricolore. Praticamente una soap che mai ha smesso di appassionare e che soprattutto prova a ‘rallegrare’ le giornate, smorzando il ritmo frenetico del popolo italiano, abituato a lavorare 24 ore su 24.

Ciò che però colpisce negli ultimi tempi riguarda uno dei personaggi più amati e apprezzati di Beautiful, costretta ad abbandonare le scene a causa di una gravissima malattia. Parliamo dell’annata 2015, quando praticamente era all’apice della propria carriera lavorativa. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando nello specifico.

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Carlo Conti tra lavoro e privato. Le confessioni lasciano a bocca aperta

Approfondisci -> Mara Venier, il dramma senza fine: “Ha perso totalmente la sensibilità…”

La brutta malattia

Parliamo di Darla Einstein, all’anagrafe Schae Harrison. Nella soap interpreta la segretaria personale di Sally Spectra, dal 1996 al 2007, e poi fino al 2015 in maniera non continuativa.

Per lei l’addio alla serie a causa della fibromalgia, una patologia che va a colpire muscoli, tendini e nervi. Una malattia degenerativa e che non è possibile curare. Ecco quindi che si è sottoposta a diversi trattamenti per rallentare la corsa della malattia.

Per lei tanta forza nel continuare a lavorare con determinazione. Soprattutto tanti messaggi arrivati ogni giorno, soprattutto da chi le è vicina. Non solo i familiari, ma anche tantissimi fan e telespettatori che quotidianamente l’hanno seguita. Il tutto con Schae Harriston che mai si è arresa e anzi, continua il proprio percorso lavorativo. Un segnale anche per i più giovani che magari si abbattono troppo presto davanti alle difficoltà, senza provare invece a reagire.