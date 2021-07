George Clooney, la drammatica malattia del figlio: “Da mesi chiuso in casa…”

Per George Clooney si è presentata la drammatica situazione riguardante il figlio che è praticamente costretto a restare in casa.

George Clooney è uno degli attori maggiormente conosciuti in tutto il mondo, grazie alla partecipazione a diverse pellicole cinematografiche di successo. Per lui poi da sottolineare come nel 2006 ci sia stato anche l’Oscar come Migliore attore per Syriana. Parliamo praticamente di un attore che è riuscito nell’obiettivo di ampliare il proprio curriculum con un crescendo sempre più continuo.

Inoltre, si è cimentato anche nel ruolo di regista senza sdegnare la professione. Per lui, si sottolinea anche come il 2020 sia stato in conclusione un anno positivo, dove ha portato a termine il progetto The Midnight Sky. Ora però si vive una problematica riguardante il proprio figlio che ha grandi difficoltà nel muoversi tanto da essere addirittura costretto a restare in casa.

George Clooney e la malattia

Per Clooney nel passato c’è stata la relazione con la modella e showgirl italiana Elisabetta Canalis. Si pensava che i due potessero restare insieme per il resto della vita, ma poi col tempo hanno conosciuto i rispettivi difetti decidendo per la separazione. George non si è fatto però frenare dal punto di vista lavorativo, essendo sempre in movimento negli ultimi dieci anni.

Una carriera vissuta sempre sulla cresta dell’onda, con l’amore ritrovato nel 2013. Per lui si è prefissata la relazione con l’avvocatessa Amal Alamuddin, con la relazione avviata ufficialmente nel 2014 e nel settembre dello stesso anno si sono sposati a Venezia. Quattro anni fa sono nati Alexander ed Ella.

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Carlo Conti tra lavoro e privato. Le confessioni lasciano a bocca aperta

Approfondisci -> Mara Venier, il dramma senza fine: “Ha perso totalmente la sensibilità…”

Il figlio costretto a restare in casa

Da sottolineare come per la sua famiglia sia stata una situazione complicata quella del 2020. Soprattutto per il figlio Alexander, il quale è nato con problemi d’asma. Ecco quindi che lo stesso Clooney ha spiegato come non sapendo della condizione epidemiologica, ha preferito non prendere nessun rischio.

“Questo è stato un anno pazzo per tutti, iniziato male e proseguito altrettanto”: ha ammesso lo stesso Clooney, così che la situazione è stata però di vantaggio per la sua famiglia rispetto a tante altre famiglie nel mondo: “Sono fortunato, ho una carriera di successo, una casa enorme. Possiamo andare fuori”. George ha invitato tutti ad evitare situazioni rischiose per rispetto della salute di tutti.