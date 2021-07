Marta Flavi, la malattia che l’ha colpita: “Mi vergognavo tremendamente”

Marta Flavi parla della malattia che l’ha colpita rendendo noto come l’abbia fatta addirittura vergognare totalmente nel passato.

Marta Flavi, nota conduttrice che ha acquistato visibilità grazie soprattutto al programma “Agenzia Matrimoniale”, ha fatto sapere attraverso un’intervista di soffrire di una malattia allergica.

Si tratta di una vera e propria sorpresa per lei che si è sempre dimostrata in forma, tanto da essere presente ormai da tempo in tv. Ecco quindi che ha confessato il tutto, rendendo nota la particolare malattia. Andiamo a scoprire nello specifico di cosa si va a trattare in questo caso.

Ecco cosa le è accaduto

“Ho sempre avuto una pelle di porcellana: è stata la mia fortuna questa epidermide così chiara, diafana, naturalmente delicata, e ha richiesto molte attenzioni, cure incessanti”: parte così la stessa Marta che poi non può che continuare nel racconto.

“Proprio perché sono sempre stata molto accorta, fui presa alla sprovvista e rimasi anche piuttosto spaventata da quanto mi accadde durante una vacanza negli Stati Uniti”: dichiarazioni che hanno spaventato, con il seguito in cui ha fatto sapere cosa le fosse successo entrando con un particolare episodio.

“Mi trovavo su un’isola meravigliosa: Nantucket, al largo del Massachusetts, conosciuta come l’isola delle balene. Lì ero ospite in una casa bellissima. Appena arrivata in quel piccolo angolo di paradiso, comprai in un negozietto locale delle magliette in stile marinaro. Erano molto carine, tanto che le indossai per tutta la durata della mia permanenza“.

La malattia

Il tutto spiegando di aver avuto una dermatite da contatto davvero spaventosa. “Mi dava fastidio tutto, anche l’acqua del mare”.

All’impatto si pensava che Marta Flavi fosse allergica ai crostacei. Una volta in Italia però ha scoperta che era allergica al colore nero. “Scoprii così di essere allergica al nero acrilico. La dermatologa mi spiegò che il mio sudore, a contatto con quelle sostanze, crea un’allergia e un’irritazione ancora maggiori. La dott.ssa prescrisse una pomata contenente cortisone, che risolse il problema in brevissimo tempo”.

Dopo la paura quindi una cura affinché potesse tornare il tutto alla normalità per la conduttrice televisiva. Solo una grande paura per lei.