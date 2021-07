Mina, si è sempre truccata pesantemente: Il motivo cela un problema impensabile

Mina è stata un’artista particolarissima: una delle sue scelte più accentuate è quella di truccarsi in maniera pesante: ecco perché.

Mina è una icona della musica italiana grazie alla sua voce sopraffina e alla scrittura di brani che hanno praticamente fatto la storia della discografia tricolore. Il suo è sempre stato un talento davvero inarrivabile. Nel corso degli anni ha deciso di non accostarsi al mondo dello spettacolo, in particolar modo con la scelta atipica di non mostrarsi più al grande pubblico.

Da sottolineare infatti che la sua ultima uscita pubblica risale al lontano 23 agosto 1978 quando praticamente ha fatto innamorare tutti i fan della Tigre di Cremona. Nonostante la sua particolare decisione, il pubblico mai ha smesso di sostenerla. Su di lui sono numerosi i dubbi che si susseguono.

Ecco Mina come si presentava

Ecco quindi che ci si chiede di cosa stia facendo, e soprattutto di cosa stia accadendo alla stessa Mina. Soprattutto perché in un’era così social sembra impossibile non avere tracce di un personaggio così conosciuto.

Non mancano i dubbi e rimbalzano più voci atte a dare le spiegazioni più improbabili in merito a Mina. Molti dei dubbi sono legati alla sua figura, la quale sembra irraggiungibile alla maggior parte degli artisti.

Una delle perplessità che va a riguardare Mina è sicuramente sul look dell’artista. Il pubblico si chiede delle sue sopracciglia.

Approfondisci anche —-> Stefano De Martino, confessa il dramma orribile: “Siringhe, lacci emostatici…”

Leggi anche—> Paolo Brosio, la confessione drammatica: “Era andata a dargli il buongiorno, non respirava più”

Leggi anche—> Viola Valentino, il dramma del brutto male che l’ha colpita: “Bisogna operare d’urgenza”

La motivazione dietro il trucco pesante

Su questa sua particolarità fisica si cela uno dei più particolari dubbi. Il personaggio ha fatto grande uso del make up nel passato. Ha infatti utilizzato un trucco molto marcato e visivo, concentrandosi soprattutto sugli occhi.

Ha rendere noto il perché ci ha pensato la stessa Mina, la quale ha prontamente spiegato a chi se lo chiedesse: “Perché non ho le sopracciglia? Ma è una cosa vecchia. Le ho tolte tre anni fa, mi pare. Senza una ragione particolare. Ogni tanto le lascio, ogni tanto le tolgo. Non è né una fatica, né una cosa dolorosa, altrimenti non lo farei. La prima volta le tagliai per scherzo. Poi ho continuato”.

Insomma, una vera e propria novità che va a prendere forma nella vita di Mina.