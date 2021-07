Isabella Ferrari, la malattia rarissima che l’ha attaccata: “Non riesco più a muovere le gambe”

Isabella Ferrari racconta della rarissima malattia che l’ha attaccata: “Praticamente non riesco più a muovere le gambe”.

Isabella Ferrari è una senza ombra di dubbio una delle attrici più amate e apprezzate del mondo del cinema italiano. Classe 1964, Isabella dopo essere stata eletta Miss Teenager a 15 anni, inizia ad avvicinarsi al mondo della musica, ma capisce ben presto che la sua strada è un’altra. Infatti, nel 1981 debutta, grazie a Gianni Boncompagni, con una piccola parte in Sotto le stelle.

Proprio mediante questa sua apparizione, riesce a farsi notare da Carlo Vanzina. Proprio quest’ultimo le ingaggia per il suo primo film: Sapore di mare. Qui la Ferrari interpreta il ruolo di Selvaggia. Questo momento segna l’inizio di una carriera ricca di successi per la bella attrice. Infatti, Isabella lavorerà al fianco di veri e propri maestri del cinema come Ettore Scola, Marco Turco, Ferzan Ozpetek o Paolo Sorrentino.

Un successo testimoniato anche da diversi premi. In particolare, Nastro d’Argento per il film La grande bellezza, la Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia e Miglior attrice al Festival Internazionale del Film di Roma 2012. Ma la sua sfavillante carriera nel 2019 riceve una significativa battuta di arresto per gravi problemi di salute. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Isabella Ferrari e la malattia

Isabella Ferrari, durante un’intervista nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin, ha parlato appunto anche della sua rara malattia. Un momento sicuramente tanto difficile per l’attrice, la quale ha sempre evitato di parlare, cercando di non entrare mai nello specifico della malattia. “Non amo tanto parlarne in questo momento così negativo- ha raccontato Isabella Ferrari – posso parlare della mia malattia solo in maniera bella. Ho incontrato una sanità italiana eccellente, la mia vita in quei 3 anni in ospedale è stata così strana, ma sono così fiera di essere italiana”. Ma, quelli vissuti dalla bella attrice di “Sapore di Mare”, sono stati senza ombra di dubbio due anni non semplici. Proprio lei ha raccontato come ha scoperto di essere affetta da questa rara patologia.

Approfondisci anche —-> Stefano De Martino, confessa il dramma orribile: “Siringhe, lacci emostatici…”

Leggi anche—> Paolo Brosio, la confessione drammatica: “Era andata a dargli il buongiorno, non respirava più”

Leggi anche—> Viola Valentino, il dramma del brutto male che l’ha colpita: “Bisogna operare d’urgenza”

Non riesce a muovere le gambe

“Qualche anno fa succede che una mattina mi sveglio e non riesco più a muovere le gambe. Tutto è precipitato in fretta. Inizia il calvario delle visite e delle diagnosi. E le diagnosi si dimostrano sempre sbagliate, anche quelle fatte da medici e ospedali stranieri. Vado all’estero, mando il mio sangue per esami negli Stati Uniti. Poi arrivano i dolori accecanti, il cortisone”. Prosegue Isabella: “Una notte, era il 2 giugno, mi ricoverano in un ospedale vicino a casa, a Roma”. Qui l’attrice racconta di aver incontrato la persona che le ha radicalmente cambiato la vita. “Incontro il medico più importante per me – racconta Isabella – La diagnosi che fa non è per niente buona, mi suggerisce una terapia importante e pericolosa, qualcosa che poteva funzionare solo in una percentuale di casi”. Ma Isabella decide di non fare la suddetta terapia, ma bensì di partire per le vacanze. “Parto per Pantelleria – prosegue la nota attrice . Ero lucidissima, quell’estate, per via delle dosi di cortisone. La situazione peggiora, mi riportano a Roma d’urgenza e inizio la terapia. Ogni mattina, per due anni, sono andata in quell’ospedale”. Fortunatamente, l’attrice è oggi guarita ed ha superato quel brutto momento. Ma quest’esperienza, come ha raccontato le ha insegnato una grande lezione di vita: “Ho avuto tanta paura di vivere quando avevo vent’anni. E mi sono fatta venire pure gli esaurimenti con la depressione. La recente malattia, però, mi ha fatto capire che non devi avere paura di morire. Perché è la paura di vivere a fregarti. Solo quella. Soltanto quella”.