Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “MI è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Maria de Filippi va a rivelare un autentico retroscena in merito al proprio compagno Maurizio Costanzo: “Mi è letteralmente preso un colpo”.

Maria de Filippi ha fatto della professionalità il suo cavallo di battaglia nel corso degli anni, tanto da imporsi nel mondo della televisione e dello spettacolo. Una vera e propria madrina della Mediaset grazie alla conduzione magistrale di diversi talent e non solo.

Le due punte di diamante non possono che essere Amici e Uomini e Donne. Due pietre miliari all’interno della programmazione televisiva targata Berlusconi. La giornalista poi può contare sul supporto di un altro pezzo grosso, parliamo naturalmente di Maurizio Costanzo. Quest’ultimo che sembra poter dare diversi grattacapi proprio a Maria. Scopriamo insieme il perché.

Ecco cosa è accaduto

“Quando me lo ha annunciato mi è preso un colpo, perché io, quando si tratta di lui, vado subito in modalità protettiva. Già vedevo scenari complicati, pressioni o stress inutili. Invece sono arrivata a invidiarlo. Maurizio ha una curiosità pazzesca per tutto, in questo è profondamente diverso da me”: queste le parole di Maria De Filippi che va ad analizzare quella che per lei era divenuta una problematica ingente.

Ecco quindi che andiamo a scoprire cosa sta accadendo, con Maria de Filippi comunque contenta della piega che ha preso la carriera lavorativa di Maurizio.

Maria de Filippi e la paura per il marito

Maurizio Costanzo è infatti divenuto il responsabile della comunicazione della Roma. “Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione“.

Ha poi prontamente continuato facendo sapere che: “La prima cosa che farò è stringere bene i rapporti tra Mourinho e la città. Io voglio lavorare molto sui tifosi: mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano della Roma”. Intanto, Costanzo ha già in mente il nuovo slogan della società: “Mejo a Roma“. Insomma, carico e soprattutto voglioso di far bene per la squadra della sua città.