Alda D’Eusanio, dopo le parole su Laura Pausini esce allo scoperto sul suo dramma: “Il mio neurologo…”

Alda D’Eusanio non attraversa un bel periodo e dopo aver parlato di Laura Pausini, ora racconta il dramma intimo che sta vivendo.

Alda D’Eusanio squalificata dal Gf Vip nel passato, è tornata a parlare dopo tempo. Per la giornalista infatti sono gravate le parole durissime in merito alla vita privata di Laura Pausini e del compagno Paolo Carta. Una mancanza di rispetto, secondo la rete Mediaset, per nulla gradita da Pier Silvio Berlusconi, con la produzione del programma che decise di mandarla a casa.

Ora a darle nuovamente la parola ci pensa il magazine Nuovo, con la conduttrice che è tornata sull’episodio, e non solo, confidando di trovarsi ancora in difficoltà.

Infatti, dopo l’errore, mai ha avuto la possibilità di scusarsi pubblicamente. Oltre ciò, sono tanti gli argomenti che ha trattato, scopriamo di cosa parla.

Ecco cosa sta accadendo

“Vivo in uno stato d’ansia perenne – ha dichiarato Alda – La cosa che più mi fa soffrire è che la rete non mi abbia permesso di scusarmi pubblicamente. Dicevo quello che mi passava per la testa, ma non avevo intenzione di offendere nessuno. Non fa parte del mio carattere”.

Queste le sue parole che poi ammette di aver chiesto scusa anche privatamente a Laura Pausini, oltre che con un post social a cui la cantante non ha risposto, almeno non pubblicamente.

Naturalmente a catalizzare l’attenzione la sua partecipazione al reality della Mediaset, con la conduttrice che fa una rivelazione importante.

Approfondisci anche —> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> Totti e Ilary, seconda luna di miele per l’innamoratissima coppia

Leggi qui -> Ilary Blasi, la grande paura per il figlio: la denuncia in pubblico

La situazione delicata per Alba D’Eusanio

Parla infatti del proprio neurologo, il quale aveva fortemente sconsigliato di partecipare al Grande Fratello Vip: “Diceva che nelle mie condizioni non avrei retto per più di tre ore perché ad un certo punto sarebbe crollata la mia soglia d’attenzione e avrei potuto combinare pasticci. Aveva ragione”,

Da sottolineare infatti che Alda nel 2021, in seguito ad un grave e brutto incidente, ha affrontato un periodo di coma, con gli strascichi che ancora oggi si starebbe portando dietro, dopo quasi 10 anni dal grave accaduto.

Vedremo insomma se ci saranno sviluppi sotto questo punto di vista per lei e soprattutto se Laura Pausini riuscirà a perdonarla dopo il grave errore commesso in diretta televisiva.