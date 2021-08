Gianni Sperti, non si nasconde più e confessa: “Ecco perchè l’ho lasciata…”

Gianni Sperti dopo tantissimo tempi decide di rompere il silenzio e confessa senza timore: “Ecco perchè l’ho lasciata…”.

Personaggio di punta di Uomini e Donne, Gianni Sperti potremmo dire che negli ultimi anni ha praticamente il mondo della televisione italiana. Parliamo praticamente di uno degli opinionisti più longevi sulla rete Mediaset, dove Pier Silvio Berlusconi ha fortemente puntato su di lui e Tina Cipollari.

Una coppia davvero particolare che riesce a catalizzare su di sé l’attenzione, grazie al dating show condotto da Maria de Filippi. L’uomo di origini pugliesi ha praticamente preso un posto fisso nella trasmissione ed è amato dai follower del programma, i quali lo seguono anche sui social network.

Rompe il silenzio Gianni

In questo momento Gianni è in vacanza e molto attivo su Instagram, dove condivide attimi della propria vita pubblica e privata. Un vero e proprio rapporto viscerale con i fan che possono commentare qualsiasi cosa che accada.

Un esempio rinomato è la tragica perdita del padre, con Gianni che condivise i momenti di quel disperato periodo attraverso Instagram. Uno scatto mentre abbracciava il padre con una didascalia strappalacrime.

Eppure lui è partito dalla danza, attività che ha deciso poi di lasciare senza spiegare mai il motivo di questa dolorosa scelta. I primi esordi furono con il corpo di ballo di Buona Domenica. Poi la crescita esponenziale e l’immotivato addio. Scopriamo insieme il perché.

Ecco cosa è accaduto

“Ho iniziato nel periodo in cui la televisione italiana offriva molti programmi con la presenza di un corpo di ballo e l’ho fatto per molti anni nonostante la carriera del ballerino è notoriamente breve come quella di un calciatore”: inizia a rendere note quindi le diverse ragioni che lo hanno portato all’addio.

Con la danza poi avrebbe avuto sempre un rapporto di odio e amore. A scoraggiarlo l’aria di massima competizione e la poca solidarietà tra i colleghi. Non si è quindi sentito più a proprio agio all’interno di un ambiente pronto in un nulla a farti fuori e quindi ha preferito accantonare questo tipo di carriera. Anzi, ha deciso di catapultarsi nel mondo dello spettacolo senza pensarci praticamente due volte.