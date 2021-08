Michelle Hunziker, il dramma in diretta: “Mi ha cagato addosso”

Michelle Hunziker ha raccontato del vero dramma che ha vissuto in diretta, l’esclamazione era d’obbligo: “Mi ha cagato addosso”.

Michelle Hunziker è senza dubbio una delle conduttrici più amate in Italia. Sono tantissime le produzioni a lei affidate e che ha portato avanti in maniera egregia nel corso degli anni. Un personaggio che si dà da fare sia di fronte alle telecamere che dal punto di vista del sociale.

Mai sono mancate infatti le difficoltà anche per lei che non si è però mai data per vinta, anzi, ha sempre risposto ‘presente’.

Ora però un particolare episodio va a caratterizzare la conduttrice, la quale è costretta a commentare un episodio particolare e soprattutto molto imbarazzante. Scopriamo di cosa si tratta.

Il racconto di Michelle Hunziker

Per la conduttrice televisiva negli ultimi anni c’è stata la guida magistrale, in diversi periodi dell’anno, di Striscia la Notizia. Suo compagno di viaggio è stato nella maggior parte dei casi Gerry Scotti.

Nonostante sembrino molto diversi all’apparenza, i due hanno in comune la capacità di divertire e soprattutto il sorriso stampato sulle labbra.

In particolar modo c’è grande armonia tra la svizzera ed il conduttore di diversi game show, tra cui The Wall e Chi Vuol Essere Milionario. Ora però la stessa Michelle è costretta a commentare, in diretta ed in maniera inaspettata, un episodio drammatico. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Approfondisci anche —> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> Totti e Ilary, seconda luna di miele per l’innamoratissima coppia

Leggi qui -> Ilary Blasi, la grande paura per il figlio: la denuncia in pubblico

“Mi ha cagato addosso”: le parole incriminate

In compagnia di Laura Barenghi ha dovuto far fronte allo spiacevole episodio in un luogo pubblico. Mentre infatti le due passeggiavano, in maniera del tutto indisturbata, un gabbiano ha letteralmente “cagato addosso” a Laura.

Nel video che abbiamo allegato in fondo si può notare come le due ridano di sano gusto davanti ad una spiacevole vicenda che però non fa perdere il sorriso a Michelle. Anzi, la conduttrice si diverte anche a prendere in giro la compagna di viaggio di fronte ad una particolare scena che difficilmente dimenticheranno anche nei prossimi tempi. Insomma, hanno incontrato dei gabbiani non proprio garbati.