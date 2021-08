Simona Izzo, rivela il suo dramma: Ha una particolare malattia

Per Simona Izzo un momento davvero drammatico con la rivelazione della malattia: davvero complicato starle accanto.

Simona Izzo è senza ombra di dubbio una dei personaggi rappresentativi del cinema italiano. Simona nasce a Roma il 22 aprile 1953. Sin da bambina vive l’atmosfera del mondo dello spettacolo essendo figlia del doppiatore e direttore del doppiaggio Renato Izzo.

La Izzo inizia così la sua sfavillante carriera. Pertanto, sin da bambina si affaccia al suddetto mondo lavorando inizialmente come doppiatrice, arrivando addirittura a vincere il Nastro d’argento nel 1990 per il doppiaggio di Jacqueline Bisset nel film Scene di lotta di classe a Beverly Hills. Poi. Simona ha recitato in molti film di successo, ma l’esordio nella regia avviene nel 1987: dirige, insieme alla gemella Rossella Izzo, il film televisivo Parole e baci.

La nota regista è stata spesso al centro dei gossip per le sue storie d’amore. In tanti, infatti, ricorderanno il matrimonio con Antonello, dal quale ha avuto il figlio Francesco. Successivamente, ha avuto una relazione con Maurizio Costanzo, ma nel 1995 ha sposato Ricky Tognazzi, suo attuale marito. Ma recentemente proprio la Izzo ha confessato di essere affetta da una grave malattia. Andiamo a scoprire assieme di cosa stiamo parlando.

Ecco cosa è accaduto

Simona Izzo, all’anagrafe Simonetta, durante una puntata di Vieni da me, ha confessato di essere una bipolare subclinica. Ma, a differenza di quanto si possa pensare, la nota regista ama molto la sua malattia. In particolare, Simone ritiene che sia stata proprio tanta sofferenza ad averla ispirata nello scrivere e comporre.

Infatti, la stessa Simona ha dichiarato che proprio nei momenti in cui si sente infelice scrive, mentre quando è felice pensa a vivere al meglio la sua vita. Nello specifico, questa malattia, ti porta ad attraversare momenti di estrema felicità alternati a momenti di tristezza. Una situazione non semplice, anche per le persone che la circondano.

La malattia di Simona

Nonostante ciò Simona sembra aver trovato la sua stabilità con l’amatissimo marito Ricky Tognazzi. I due appaiono sempre molto complici sia per quanto riguarda la sfera privata che quella lavorativa. Infatti, i due collaborano spesso nelle vesti di regista.

Uno degli ultimi lavori è stata la serie tv “L’amore strappato” su Canale 5.Oltre che per i suoi amori, è stata spesso al centro della cronaca anche per alcuni presunti ritocchini. La regista, dal canto suo, non ha mai nascosto di esser ricorsa all’uso della chirurgia estetica. Anzi, si è scagliata duramente contro coloro che non ammettono di aver avuto degli ‘aiutini’.