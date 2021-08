Simona Ventura e Paola Perego, pronte per il nuovo programma insieme: Spunta il pesante indizio

Simona Ventura e Paola Perego sarebbero pronte per una nuova avventura insieme: spunta l’indizio, ecco di cosa si tratta.

Paola Perego e Simona Ventura sono sicuramente due personalità difficili da gestire nel mondo dello spettacolo. Potremmo definirle delle due ‘prime donne’ in piena regola, con la voglia di mettersi in mostra e prendere lo scettro di regina della televisione italiana.

Ora potrebbe però essere arrivata l’occasione di collaborare con Paola e Simona che non si sarebbero tirate indietro. Anzi, avrebbero visto quest’opportunità come un’occasione di mettersi in mostra e di catalizzare l’attenzione su di loro.

Le due insieme per una prima serata?

Dopo la fine di Mezzogiorno in famiglia, Simona Ventura sarebbe stata subito pronta a chiedere la possibilità di testare un nuovo programma tv. Il titolo sarebbe stato o Domenica Ventura o Settimana Ventura.

Non si è portata avanti però tale idea, accantonata anche e soprattutto a causa dell’espandersi del contagio da Coronavirus. Ora le carte in tavola sono pronte a cambiare, con una nuova formula messa a punto dalle due padrone che sono pronte a mettersi in gioco.

Per Paola Perego da sottolineare come ci sia stata nel recente passato la conduzione di Non disturbare, trasmissione che ha visto come ospite in uno degli appuntamenti anche la stessa Simona Ventura.

Pronte a condurre un programma insieme?

Ora arriva la possibilità di mettersi in gioco insieme, con la prossima stagione televisiva che le vedrà impegnate in Citofonare Rai2. Un format che vede a loro collaborazione dopo tanto tempo e soprattutto rilancia il palinsesto della televisione di Stato.

Uno show in programma la domenica mattina, a partire dalle ore 11:10, presentato così dalla stessa emittente: “Due ore tra leggerezza, tradizione, informazione e divertimento. Il tutto durante il più classico degli appuntamenti delle famiglie italiane: il pranzo della domenica e il tempo che lo precede”.

Insomma, tutto pronto con la possibilità di cambiare le carte in tavola in quel della Rai e rivitalizzare una rete che negli ultimi anni non ha affrontato il proprio periodo più florido.