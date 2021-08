Ilary Blasi e il tumore che colpisce 2000 donne all’anno: “Dal ginecologo…”

Ilary Blasi ha parlato del tumore che colpisce 2000 donne all’anno. Per lei un vero e proprio dramma: “Dal ginecologo…”.

Ilary Blasi è una delle conduttrici che maggiormente ha influito in Italia negli ultimi due decenni. La coppia con Francesco Totti ha praticamente animato il gossip e non solo, considerato che la showgirl si è fatta apprezzare soprattutto per la guida precisa e puntuale di diverse trasmissioni.

Per lei sono aumentate in maniera esponenziale anche le collaborazioni con diversi brand di successo che hanno puntato sulla sua professionalità e bellezza. Insomma, una vera e propria personalità di spicco che ha dovuto però far fronte con una problematica non da poco.

“Utilizzo volentieri un pò della mia immagine per far conoscere meglio il cancro al collo dell’utero e la sua causa principale, il papillomavirus”: sono state queste le parole della showgirl e conduttrice di successo, Ilary Blasi.

Divenuta testimonial della campagna sulla malattia organizzata dal Movimento italiano genitori (Moige) e dall’Associazione ginecologi consultoriali (A.Gi.Co.). Questa presentata a Roma e che l’ha messa di fronte al raccontare soprattutto l’esperienza personale che ha vissuto in prima persona.

Per lei infatti si è profilato negli ultimi tempi una vera e propria problematica, questa relativa ad un tumore che colpisce 2000 donne nell’arco di un anno.

“Dal ginecologo…”: parla Ilary Blasi

“Mi sono recata dal ginecologo per la prima volta a 20 anni. Un pò tardi, lo so, ma è stata una questione di pigrizia, anche vergogna e, per fortuna, non avevo mai avuto disturbi. Quando andavo a scuola – racconta – sentivo parlare dalle più grandi di Pap test, di visita dal ginecologo. Forse è stato quello il momento in cui ho cominciato a sentir parlare di prevenzione”.

Insomma, un momento importate per lei, soprattutto perché a venti anni si è sentita abbastanza matura e consapevole per procedere con la visita medica. “Sono andata da sola, non ho sentito il bisogno di essere accompagnata da mia mamma, a cui comunque non ho nascosto la mia volontà di fare una visita dal ginecologo, e lei è stata d’accordo”: così Ilary che è quindi andata a fondo e raccontato quanto vissuto. “Lo avevo sentito nominare più volte nei discorsi fra amiche, ma non sapevo che fosse il virus che può provocare il tumore del collo dell’utero”: ha concluso.