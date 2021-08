Avete mai visto casa di Mara Venier? È la cosa più bella che vedrete oggi

Mara Venier è la regina indiscussa della televisione italiana: sapete però dove abita e com’è la propria abitazione? Vi ci portiamo noi all’interno.

Maria Venier ha praticamente conquistato la televisione ed il web con la sua simpatia che oltre ad aver ammaliato il pubblico, ha sbancato anche su Instagram. Si tratta di uno dei personaggi dello spettacolo maggiormente amati e che praticamente ha inaugurato una lotta a distanza con Barbara D’Urso la domenica pomeriggio.

In molti però in questo caso si chiedono dove vive Mara Venier, la quale naturalmente ha arredato la propria abitazione in maniera particolare e appariscente. Ci si chiede tutti dove praticamente abiti, in quale città e soprattutto in quale quartiere. Andiamo a scoprire nel dettaglio l’arredamento della propria abitazione.

Mara Venier e la sua abitazione

Non possiamo che sbirciare all’interno della sua casa. Mara Venier poi durante il lockdown nell’anno del 2020 ha effettuato numerose dirette Instagram mostrandosi nel suo intimo e all’interno della propria casa.

Sbirciando a destra e sinistra, non si può che scoprire come abiti Mara Venier. La stessa giornalista e conduttrice, vive nel cuore del quartiere di Roma, nel pieno centro della città capitolina. Per lei si prospetta in questo caso un attico da sogno insieme al proprio marito Nicola Carraro.

Per loro un amore alla follia che praticamente va avanti da tempo, ormai 50 anni, avendo anche a disposizione un’abitazione meravigliosa nel cuore della capitale. Andiamo a scoprire nello specifico di cosa si tratta.

Casa di Mara Venier

All’interno della propria abitazione, Venier ha a disposizione oltre 200 metri quadri e un valore da capogiro. Ci si chiede però, com’è arredata? Possiamo scoprire attraverso le storie ed i post pubblicati su Instagram come si possa notare un parquet chiaro.

Un mobilio curato nei minimi dettagli e con tanti quadri che abbelliscono l’abitazione. Poi tanti quadri, foto e dei poster alle pareti. Il punto forte della propria casa è però il terrazzo che affaccia sulla città romana. Si trova su un’altezza importante e che ha una vista privilegiata sull’Altare della Patria. Un piccolo paradiso di quiete e relax.