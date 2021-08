Elisabetta Gregoraci denunciata: scoppia il caso dopo il GFvip

L’ex di Flavio Briatore corre il rischio di ricevere una denuncia. Il caso in questione è esploso dopo il Grande Fratello Vip

Dopo l’ennesima esperienza alla guida di “Battiti Live”, per Elisabetta è arrivato finalmente il periodo delle vacanze estive. Proprio nelle ultime ore infatti, ha caricato sui social alcuni scatti in cui ha mostrato ai suoi follower lo splendido mare di Capri.

La sua gita nella bellissima isola del golfo di Napoli però, sta facendo parlare molto soprattutto per un altro motivo. La Gregoraci, appunto, è stata immortalata in una fotografia insieme al suo ex marito Flavio Briatore.

L’imprenditore infatti, ha caricato un fermoimmagine sull’account di Instagram in cui si trova con la conduttrice nata in Calabria, al quale ha aggiunto una didascalia che recita: “Lunchtime in Capri”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Come è facile immaginare, la notizia di questo pranzo ha alimentato ancora una volta i rumors sul loro conto, con molti appassionati di gossip pronti a scommettere su un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Leggi qui -> Sara Croce esplosiva con un micro costume: forme illegali – FOTO

Leggi qui -> Elisabetta Gregoraci in micro-bikini, si riprende e pubblica: si vede troppo – FOTO

Leggi qui -> Lorella Cuccarini lascia di stucco i telespettatori: ecco cosa ha combinato

Elisabetta Gregoraci rischia la denuncia

Soltanto una manciata di mesi fa, la Gregoraci ha preso parte al Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia si è resa protagonista di un bel percorso, caratterizzato anche dalla speciale amicizia creatasi con Pierpaolo Pretelli.

Nonostante i suoi fan abbiano apprezzato particolarmente il suo cammino nel reality show, c’è qualcuno che invece è rimasto molto deluso dal comportamento di Elisabetta. Il suo nome corrisponde a quello di Mino Magli che, per l’esattezza, non ha gradito affatto alcune dichiarazioni da parte della showgirl.

Allo stilista non è andato giù il fatto che l’ex gieffina abbia quasi negato l’esistenza della loro relazione. Quest’ultima, tra le varie cose, è arrivata ad affermare che Magli abbia addirittura pagato dei paparazzi per fotografarli insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mino Magli (@minomagli)

L’uomo ha voluto sottolineare invece l’autenticità del loro rapporto sentimentale, il quale però non è mai stato confermato da Elisabetta. Le parole della conduttrice hanno colpito nel profondo l’orgoglio di Mino, tanto che ha minacciato di ricorrere alle vie legali attraverso una denuncia per diffamazione, che però fino ad ora non è mai partita.