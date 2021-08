Allegri sgancia la bomba e smentisce Ambra Angiolini: “Ci siamo già sposati”

Massimiliano Allegri si è reso autore di una rivelazione riguardante la sua relazione sentimentale con Ambra Angiolini

Dopo un paio di stagioni in cui è stato fermo ai box, a partire dalla seconda metà del mese di agosto il tecnico livornese tornerà a sedersi sulla panchina della Juventus, in occasione della prima giornata di campionato.

Il suo addio ai bianconeri fece molto discutere, soprattutto in virtù degli ottimi risultati che ha conseguito nelle annate in cui è stato alla guida del club di Torino. In campo nazionale ha vinto tutto quello che c’era da vincere, fallendo soltanto l’obiettivo europeo, sfiorato di un soffio in un paio di occasioni.

Sicuramente in questo periodo nel quale è stato lontano dal campo di calcio avrà avuto maggior tempo da dedicare alla sua compagna, la bellissima attrice capitolina Ambra Angiolini.

Entrambi hanno due figli nati da relazioni precedenti. Quelli della donna sono venuti al mondo grazie alla sua unione con Francesco Renga, noto cantante nato ad Udine, della quale se ne è parlato molto sulle riviste dedicate alle cronache rosa.

Massimiliano Allegri sgancia la bomba

Il legame che c’è tra l’allenatore e l’attrice è consolidato da diversi anni, tuttavia la coppia non è ancora convolata a nozze.

La Angiolini ha parlato del suo compagno in un’intervista a Vanity Fair, nella quale ha confessato il motivo per cui ha perso la testa per Max: “La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia. Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti”.

Nel proseguo del suo discorso, Ambra ha rivelato di essersi innamorata di lui perché come lei “è un tipo fuori moda”. Mentre la quarantaquattrenne non ha proferito parola su un eventuale matrimonio, a parlare delle nozze è stato Allegri.

Durante il corso di una conferenza stampa infatti, un giornalista ha chiesto al tecnico cosa ne pensasse della mancata volontà di compiere il grande passo da parte della sua donna: “Ha detto che non ci sposiamo? Bugiarda! Ci siamo già sposati”, la replica di Massimiliano condita dalla proverbiale ironia toscana.