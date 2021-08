Lory Del Santo e il flirt con il ballerino di Ballando con le stelle: “Si è dato da fare nelle posizioni”

Lory Del Santo non si è sottratta al gossip, ed ha quindi prontamente risposto in merito all’ipotesi di flirt con un ballerino rinomato.

Lory del Santo ci ha abituato a scaldare gli animi in ogni trasmissione la si vede coinvolta. Senza dimenticare che per una showgirl come lei, i programmi sulle reti Nazionali rappresentano una vetrina importante per il rilancio personale.

Per lei negli ultimi tempi sono state diverse le interviste in cui si è aperta, raccontando di sé stessa e soprattutto dei tanti gossip che ruotano intorno al proprio nome. Da qualcuno veritiero ad altri totalmente inventati, Lory Del Santo non si è mai tirata indietro nel rispondere alle domande dei giornalisti. Ecco quindi che ora esce fuori il flirt, che la vedrebbe impegnata con il probabile nuovo concorrente de Ballando con le Stelle. Un nome galattico per lei e per l’intera trasmissione televisiva.

Il flirt di Lory del Santo

“Con me ci hanno provato sempre tutti. Anche i migliori amici dei miei fidanzati”: ha sottolineato durante un’intervista. Ha poi continuato: “La rivoluzione delle donne ormai è compiuta – afferma la Del Santo –. Anche nelle roccaforti che sembrano impossibili da abbattere”.

Senza poi dimenticare un aspetto fondamentale: “La cosa che a me dà fastidio è quando dicono ‘non si deve insultare una donna’. Se c’è la parità, bisogna dire che non si devono insultare gli esseri umani. Punto. Questa frase nasconde l’ultima frontiera del maschilismo. Bisogna smettere di considerare le donne come una categoria fragile”. Si arriva poi al momento maggiormente topico.

Il colpo a sorpresa per lei

Si parla del rapporto con Fabio Galante, ballerino per Ballando con le Stelle: “Si tratta di uno che ci prova da tanto tempo, è giusto che abbia un premio. Una volta è successo, e ha dato il massimo di sé, anche con figurazioni. Di qua di là, si è dato da fare nelle posizioni. Ho apprezzato questo “lavoro” di coreografia, questa sua determinazione a creare un… Avvenimento. Il premio se l’è meritato“.

Senza peli sulla lingua quindi nel parlare e discutere di un uomo che tanto ha fatto sotto le coperte.