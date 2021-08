Marco Bocci, il brutto ricovero in ospedale: “È andato fino al cervello”

Marco Bocci deve far fronte con il ricovero che l’ha portato all’ospedale: “È andato fino al cervello”. Scopriamo cos’è accaduto.

Marco Bocci è certamente uno degli attori italiani più amati dal pubblico nostrano. Sicuramente il ruolo da protagonista all’interno di Romanzo Criminale ha contribuito ad accrescere il suo successo. Inoltre, ha interpretato anche vicequestore Domenico Calcaterra nella serie TV Squadra antimafia.

Un altro tassello importante nella sua carriera è senza dubbio la sua partecipazione all’interno di Amici di Maria De Filippi. In particolare, il noto attore è stato uno dei giudici nel 2018. Marco è stato spesso al centro del gossip anche per le sue storie d’amore. Nello specifico, nel 2013 era legato alla cantante Emma Marrone. Ma la relazione tra i due è durata ben poco, infatti l’anno seguente l’attore ha ufficializzato il fidanzamento con l’attrice Laura Chiatti. Maro e Laura sono poi convolati a nozze ed hanno avuto il primo figlio nel 2015, Enea, e nel 2016 è nato il secondogenito Pablo. Ma recentemente Bocci ha fatto una rivelazione sconvolgente sul suo stato di salute, che ha fatto preoccupare non poco i suoi tanti fans. Andiamo a vedere assieme di cosa si tratta.

Ecco cosa è accaduto

Lo scorso maggio tutti i fans dell’attore hanno vissuto attimi di vero e proprio panico. Infatti, tra i social si era diffusa a macchia d’olio la notizia che Marco Bocci, affetto da una febbre molto alta, aveva una meningoencefalite. A raccontare questi duri momenti è stato lo stesso attore ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

“Quando fai troppo – racconta il marito di Laura Chiatti – il tuo corpo ti dice che forse ti devi riposare un attimo. Quando sei stanco non hai difese immunitarie e il tuo corpo non riesce a proteggersi come dovrebbe. A me è successo di pensare di avere una sciocchezza, un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello”.

La malattia

Una cosa che a prima vista potrebbe sembrare innocua, ma che in realtà sarebbe potuta costargli la pelle. “Fortunatamente la causa è stata individuata immediatamente ed è andato tutto bene. In quei giorni mi sono arrivati tanti messaggi e ho sentito il bene delle persone. Per questo motivo mi è sembrato doveroso ringraziare tutti attraverso un video messaggio”.

Queste le parole di Marco Bocci. In questi momenti così difficili, un punto fermo dell’attore è stato sicuramente la moglie Laura Chiatti, che proprio in quei giorni si lasciò andare ad una dedica per il suo Marco: “Teniamoci la mano e vivremo per sempre – aveva scritto – il senso della vita è accettarla per ciò che è“. Ora fortunatamente sembra essersi risolto tutto per il meglio.