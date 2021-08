Sapete quanto guadagna Francesco Totti? Dopo il calcio i suoi incassi non sono diminuiti

Francesco Totti è stata una vera icona del calcio italiano: andiamo a scoprire insieme quanto guadagna attualmente l’ex romanista.

Uno dei calciatori più amati di tutti i tempi è senza ombra di dubbio Francesco Totti. L’ormai ex capitano della Roma è riuscito ad entrare nei cuori dei tifosi giallorossi ma anche in quelli di tutti i tifosi italiani e non solo.

Nel 2017 ha appeso gli scarpini al chiodo, dopo ben venticinque stagioni in cui ha militato in serie A con la maglia della Roma. La bravura del Pupone è innegabile, infatti le sue giocate sono memorabili negli stadi praticamente di tutta Europa. In particolare, a testimonianza di quanto suddetto, qualche anno fa alla sua uscita dal terreno di gioco, Totti ha ricevuto una clamorosa standing ovation al Santiago Bernabeu di Madrid. Sicuramente una grande emozione ed un grande attestato di stima nei confronti di una vera bandiera del calcio nostrano. Ma, oltre i suoi tantissimi successi calcistici, Francesco ha dimostrato anche importanti doti imprenditoriali. Andiamo infatti a vedere i guadagni di Francesco Totti dopo il suo addio al calcio giocato.

Ecco quanto guadagna

Francesco Totti è stato oltre che il capitano della Roma, anche uno dei protagonisti dei Mondiali del 2006. Come dimenticare, infatti, la vittoria ai rigori degli azzurri in terra tedesca contro la Francia di Zinedine Zidane.

Sicuramente molto chiacchierata è anche la vita privata del numero dieci più importanti della storia della Roma. Infatti, da tantissimi anni è sposato con la nota showgirl Ilary Blasi ed assieme hanno tre figli: Cristan, Chanel e Chanel. Ma, tornando ai guadagni del noto calciatore, Totti è riuscito ad accrescere il suo patrimonio non solo attraverso il calcio, ma sono diverse le fonti di guadagni. Ma andiamo a vedere nello specifico a quanto ammonta il suo patrimonio.

Il guadagno di Francesco Totti

Partiamo proprio dallo stipendio ricevuto da Totti durante la sua carriera calcistica. Lo stipendio netto più alto percepito dalla società giallorossa ammonta a ben sei milioni di euro, grazie ad un contratto firmato al termine della stagione 2005. Pertanto, sommando gli introiti durante le venticinque stagioni trascorse con la maglia della Roma, Francesco ha guadagnato la bellezza di oltre 84 milioni di euro netti, che al lordo corrispondono circa a 152 milioni. Ma, come abbiamo suddetto, il calcio non è stata l’unica fonte di guadagno per Totti, che infatti gestisce ancora oggi diverse società.

La sua holding principale si chiama “Numberten Srl”, la quale a sua volta controlla le altre due aziende del “pupone”, ovvero la “Immobiliare Dieci” e la “Immobiliare Ten”. Secondo i dati del 2015,da questa holding Francesco ha guadagnato circa 14 milioni e mezzo. Inoltre, “Immobiliare Dieci” conta ben 35 appartamenti completamente arredati situati nel quartiere di Tor Tre Teste, oltre a sette fabbricati nella zona Sud di Roma. Infine, Francesco è il proprietario anche di un’altra società, ovvero la “Longarina”. Quest’ultima gestisce l’omonimo centro sportivo che si trova nei pressi di Ostia. Ad aggiungere a questi anche i guadagni derivanti da diverse pubblicità. Un patrimonio quindi molto elevato, ma che sicuramente corrisponde alla sua notorietà.