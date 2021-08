Emanuel. il giovane compagno di Giorgia: la differenza di età è inimmaginabile | Ecco chi è

Per Giorgia un compagno davvero giovane al suo fianco: scopriamo insieme chi è Emanuel, ecco anche la differenza d’età.

Il cuore della famosissima cantante Giorgia batte per il ballerino Emanuel Lo. La storia d’amore tra i due artisti ha suscitato diverse chiacchiere a causa della differenza d’età, ben 8 anni, ma stanno dimostrando nel corso degli anni quanto forte sia il loro sentimento. A dimostrazione di questo forte legame anche la nascita del figlio Samuel. Giorgia ed Emanuel iniziarono la loro relazione nel 2004. In particolare, lui era uno dei ballerini del tour musicale della cantante.

Questo incontro è stato fondamentale nella vita di Giorgia, soprattutto per ritrovare il sorriso dopo la tragica scomparsa dell’ex compagno Alex Baroni. Giorgia ha fatto nascere in Emanuel anche la passione per il canto, infatti il ballerino, specializzato nell’hip-hop, si è gettato nel rap diventando prima il support di Kayne West, Lee Ryan e Coolio. Poi, ha inciso il singolo Woofer con il rapper Tormento. Ad accrescere la sua popolarità è stata senza ombra di dubbio la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nello specifico, Emanuel Lo ha preso parte al talent show nel 2016 nelle vesti insegnante di hip-hop nella scuola, qui si è quindi fatto conoscere dal grande pubblico. Inoltre ha firmato la direzione artistica dei concentri di J Ax e Fedez. Ma andiamo a ripercorrere la bellissima storia d’amore tra Emanuel e Giorgia.

Ecco chi è

Tutto ebbe inizio nel 2004, quando i due si conobbero in circostanze lavorative. Tra i due scattò la scintilla, ma Giorgia in un primo momento si dimostrò titubante essendo lei più grande di 8 anni. Giorgia ed Emanuel si diedero il primo bacio e lui le chiese se fosse felice: “Felice? Certo che no – racconta Giorgia – Come si fa a essere felici? L’ho detto con quel tono da donna navigata che si rivolge a un ragazzino ingenuo… E invece lui capiva tutto, molto meglio di me. E’ rimasto fermo, come una colonna, di fronte a tutti i miei tentativi di boicottare il nostro amore. Siamo arrivati anche a lasciarci per un anno”. Ma poi qualcosa in lei improvvisamente cambiò”. Dopo un anno lui era ancora lì.

Emanuel, il compagno di Giorgia

Anche per la suddetta differenza d’età, Giorgia alla soglia dei 50 anni, ha ammesso di essere molto gelosa del suo Emanuel. “All’inizio facevo di tutto per allontanarlo da me – confessa Giorgia – Otto anni in meno, bello, muscoloso, io gelosa pazza, pensavo: quando sarò decrepita tu sarai ancora bono, sai che tortura. Mi dava l’aria di uno sciupafemmine e mi rifiutavo di vedere la brava persona dietro il mio pregiudizio. Ero una cavallina matta, come dice Emanuel. Alla fine mi sono lasciata andare e magicamente, non ci avrei mai sperato, ho imparato a non essere gelosa. Lì ti cambia la vita – spiega Giorgia – perché la gelosia nasconde l’insicurezza. Ma anche il tempo è maschilista, dovremmo cambiare questa idea che l’uomo invecchiando diventa figo e la donna brutta, dovremmo riabituarci a guardare una faccia con le rughe, perché sono belle…”.