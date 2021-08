Giulia Salemi e il ricovero che fu inaspettato: la grande paura della mamma

Per Giulia Salemi si è prospettato in passato un ricovero del tutto inaspettato: una grande paura per l’influencer di successo italiana.

Giulia Salemi è stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip, contando le ultime infuocate edizioni del reality. Una vera e proprio guest star che nulla si è fatta mancare nel corso degli anni e che si è affermata nel ruolo di influencer attraverso i social newtork.

In particolare Instagram l’ha resa nota al grande pubblico, ed ora però sembrerebbe star passando un periodo tutt’altro che florido. La motivazione risiede in un ricovero che nessuno si sarebbe mai atteso, scopriamo insieme cosa è accaduto alla fidanzata di Pierpaolo Petrelli.

Ecco cosa è accaduto

Negli scorsi anni, Walter Nudo, vincitore del Gf Vip 2018, fu ricoverato a causa di due ischemie. Ora, tocca invece a Giulia Salemi essere ricoverata. Una notizia resa nota dalla madre, la quale ha accompagnato la donna in ospedale, prendendosi anche cura di lei e aggiornando i fan sulle condizioni di salute. Ha lanciato inoltre un messaggio molto singolare sui social, considerato che crede al karma e alle energie positive: “Vi prego di mandare l’energia positiva per la mia cucciola che in questo momento in pronto soccorso con febbre a 40”.

Da sottolineare che le due sono state lontane per molto tempo a causa del Grande Fratello e la stessa redazione avrebbe contattato la madre per portare anche lei all’interno della casa più spiata del mondo. Un semplice rifiuto da parte del genitore che non ha voluto catalizzare su di sé l’attenzione.

Leggi qui -> Ambra Angiolini, il ricovero affrontato: il triste motivo che nessuno si aspettava

Leggi qui -> Barbara D’Urso e il futuro in Mediaset. Clamoroso annuncio!

Leggi qui -> Lorella Cuccarini: un nuovo clamoroso progetto all’orizzonte. Ecco di cosa si tratta

Il ricovero e la grande paura per lei

Tornando alla febbre alta di Giulia, si nota come la madre grazie ai messaggi positivi dei fan, abbia dato vita ad un ‘rito magico’. Finzione o realtà? Se lo chiedono in tanti, anche se dopo questa sorta di esperimento sociale, Giulia è riuscita a tornare a casa.

Era infatti solo febbre alta e nulla più per l’influencer. Appena ripresa, poi la Salemi ha tenuto animo nel mandare un messaggio all’amico Walter Nudo, di cui abbiamo parlato in avvio di articolo, il quale è stato vittima di due attacchi ischemici e che ha faticato a riprendersi. Insomma, un periodo non proprio positivo per entrambi.