Paolo Bonolis trovato in strada in un modo mai visto: si fa fatica anche solo a riconoscerlo

Paolo Bonolis è stato praticamente trovato in strada in un modo mai visto prima: addirittura si fa fatica a riconoscerlo.

Paolo Bonolis nel corso degli anni ha saputo attrarre i telespettatori con uno stile tutto suo e soprattutto con la grande capacità di fare del mondo dello spettacolo il suo habitat naturale.

Con Avanti un altro poi c’è stato un ulteriore passo nella scala gerarchica della Mediaset tant’è che si è addirittura ipotizzato che potesse essergli assegnata qualche altra produzione.

Dal punto di vista della vita privata, il suo rapporto con Sonia Bruganelli sembra essere dei migliori, nonostante in passato magari c’è stato qualche alto e basso di troppo. Poi, da sottolineare come sia stato trovato in strada conciato in maniera del tutto insolita: scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Ecco cosa è accaduto

Tempo di vacanze per Paolo Bonolis, il quale una volta conclusa la propria stagione televisiva alla guida di Avanti un altro, ora può godersi le meritate ferie. Parliamo di un conduttore di spessore, oltre che un vero e proprio professionista del settore.

Quando però c’è del tempo libero, sembra potersi profilare per lui la possibilità di vestirsi nei modi più particolari.

Andando a scendere nei dettagli possiamo notare come nel passato sia arrivata per lui l’occasione di farsi notare con un outfit che nessuno mai si sarebbe atteso dal conduttore della Mediaset.

Trovato in strada in modo del tutto insolito

“Un pupazzo di neve vivente”: così sembrava Paolo Bonolis mentre veniva ripreso da Sonia Bruganelli. Quest’ultima intenta nel prenderlo in giro, in maniera simpatica, insieme all’amico di famiglia.

Un particolare simpatico con il conduttore conciato con guanti, cappello e incappucciato in maniera ermetica. Insomma, dimostra di soffrire il freddo in grande maniera con Paolo che sembra quindi preferire il caldo piuttosto al freddo dell’inverno.

“Ogni riferimento a mode e stili di abbigliamento e’ puramente casuale”: così Sonia che sembra totalmente divertita dal come si è vestito Paolo in una situazione davvero particolare, considerata in questo caso la neve ed il freddo che circondano la sua città.