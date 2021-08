Vince mezzo milione al gratta e vinci: la reazione è pazzesca | Ecco dov’è successo

Per un piccolo paesino d’Italia la vittoria di ben mezzo milione al gratta e vinci: la reazione però ha letteralmente sorpreso tutti.

Una crisi che imperversa nel bel paese da ormai oltre un anno in Italia. Il Covid ha praticamente messo in ginocchio il paese con i commercianti che faticano ad andare avanti ed a trovare una soluzione ed una ripresa economica. Ciò che però è accaduto in un piccolo paesino ha davvero del particolare e dello strabiliante.

Sono milioni gli italiani che puntano i propri risparmi o comunque delle piccole somme al gratta e vinci, o giocando al superenalotto. Una tendenza che sembra trovare ancor più ragione nell’ultimo periodo. Recentemente poi è stata portata a casa una fortunata vincita di ben 500 mila euro. Scopriamo il posto esatto in cui è stata vinta.

Ecco cos’è accaduto nel piccolo paesino

Il fortunato è residente a Casletto di Rogeno, nel brianzolo, in provincia di Lecco. In questa località infatti un uomo ha portato a casa ben 500 mila euro, avendo una reazione che ha dell’incredibile.

Il tutto condizionato dall’emergenza sanitaria da Covid che naturalmente non ha permesso all’uomo di poter giocare all’interno del punto vendita, ma solo ed unicamente all’esterno. Lui, allontanatosi, poco dopo ha scoperto di aver vinto e la reazione è stata molto particolare quando è tornato nel locale. Scopriamo insieme cos’ha fatto in tale circostanza.

Leggi qui -> Ambra Angiolini, il ricovero affrontato: il triste motivo che nessuno si aspettava

Leggi qui -> Barbara D’Urso e il futuro in Mediaset. Clamoroso annuncio!

Leggi qui -> Lorella Cuccarini: un nuovo clamoroso progetto all’orizzonte. Ecco di cosa si tratta

La vincita esagerata

Una volta recatosi all’interno della ricevitoria, senza alcuna emozione, ha praticamente esclamato: “Credo di aver vinto un po”.

Si tratta di una reazione insolita, considerata la grande cifra portata a casa con appena cinque euro giocati.

Ha inoltre deciso di voler aiutare la sua famiglia con la vincita, avendo intenzione di restare sempre lo stesso.La vittoria quindi non gli ha dato alla testa, considerando la sua reazione pacata.

Per il gestore del bar doppia bella notizia. Tanta visibilità per lui, ma soprattutto un giocatore usuale per il suo locale. Località brianzola abituata a queste vincite, con montepremi importanti che spesso hanno visto protagonista il piccolo paesino.

Poco prima, il 20 Dicembre 2020 un fortunato ha vinto la bellezza di 47 mila e 935 euro. Insomma, conviene giocare qui se si cerca la fortuna.