Beautiful pronto alla chiusura per il calo di ascolti: ecco la verità

Secondo alcune indiscrezioni, presto la storica soap opera potrebbe chiudere i battenti. Ecco tutta la verità sulla vicenda

Quando si parla di serie tv di successo, non si può non menzionare Beautiful. Questa infatti, ha letteralmente riscritto la storia dell’intrattenimento televisivo, per merito sia della bravura degli ideatori che degli stessi interpreti.

Ad oggi, negli Stati Uniti sono ormai 34 anni che va in onda ininterrottamente, mentre in Italia è stata trasmessa per la prima volta poco più di tre decenni fa. Tutti gli intrecci che ruotano intorno alla celebre famiglia Forrester costituiscono la trama della soap opera.

Una delle vicende che continua a catturare la curiosità dei milioni di telespettatori in tutto il mondo è senza dubbio la combattuta storia d’amore tra Ridge e Brooke, due dei personaggi più conosciuti in assoluto. La serie è stata seguita da diverse generazioni, continuando ad ottenere degli ottimi risultati relativamente all’indice dello share. Ciò nonostante, secondo alcune voci di corridoio, le sue riprese potrebbero essere interrotte in maniera definitiva.

Beautiful pronto alla chiusura?

Come stavamo dicendo, alcune fonti in giro per il web riportano dei dati di ascolti in netto calo, a dispetto dell’alto gradimento dimostrato dal pubblico nel corso dei tanti anni passati.

Forse, dopo tutto questo tempo, i telespettatori potrebbero essersi stancati di seguire assiduamente le intricate trame di Beautiful. Oltre a questo, va detto che le generazioni passano e, con lo scorrere delle primavere, è anche normale un certo desiderio di cambiamento.

Tuttavia, nonostante le oltre ottomila puntate all’attivo, questo tipo di voci sono esclusivamente delle “bufale”, pertanto è da escludere ogni tipo di ipotesi paventata in precedenza. La famosissima soap opera statunitense infatti, non è affatto destinata alla chiusura dei battenti, anzi, gli autori hanno già sviluppato delle nuove idee a cui probabilmente assisteremo in futuro.

La riconferma è stata forte e decisa, in quanto in realtà i dati dello share non hanno affatto accennato a diminuire. Ogni giorno è seguita da circa trentacinque milioni di telespettatori al mondo, mentre soltanto nel Bel Paese risulta una cifra che va dai due milioni e mezzo fino a raggiungere dei picchi massimi di tre milioni.

Tutti gli appassionati di Beautiful possono quindi tirare un bel sospiro di sollievo, dato che la fine della serie non è ancora nemmeno lontanamente prossima.