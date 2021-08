Ambra Angiolini “tradisce” Allegri: Spunta la foto con l’amante

La coppia formata da Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è finita nuovamente al centro dell’attenzione a causa di una foto

Nonostante i due facciano di tutto pur di tenersi lontani dalle vicende legate alle cronache rosa, i loro nomi finiscono spesso sulla prima pagina delle riviste dedicate al gossip.

Sia Max che Ambra infatti, sono molto gelosi della propria privacy. Delle rispettive carriere ne parlano tranquillamente e senza alcun problema, tuttavia preferiscono mantenere un profilo basso in merito alla sfera personale.

Entrambi reduci da storie d’amore naufragate, insieme sono riusciti a ritrovare il sorriso. Mentre lei, soltanto qualche mese fa, ha presentato il celebre “concertone” del primo maggio a Roma, per Allegri è iniziato un nuovo percorso.

Nella stagione 2021-2022 infatti, siederà di nuovo sulla panchina della Juventus, dopo che negli ultimi due anni è stata occupata prima da Maurizio Sarri e, in seguito, da Andrea Pirlo. A causa del fallimento di quest’ultimo però, i dirigenti bianconeri hanno preso la decisione di ricontattare il tecnico nato a Livorno, prediligendo quindi la strada del cosiddetto “usato sicuro”.

Ecco la foto del “tradimento” di Ambra Angiolini

A dispetto delle loro svariate smentite, sono in molti coloro che insistono su una presunta crisi di coppia tra i due personaggi famosi.

Ad alimentare questo tipo di indiscrezioni ci ha pensato uno scatto apparso sui social network, in cui la bellissima Ambra si trova in compagnia di un altro uomo. La fotografia in questione è stata pubblicata dalla stessa attrice sulla sua pagina di Instagram.

Una volta visto il fermoimmagine però, i suoi tanti fan si sono accorti del testo inserito dalla Angiolini nella didascalia: “Sei il mio primo e unico finto fidanzato”. Con queste parole quindi, la donna ha immediatamente spento quelle che possono essere definite come semplici voci di corridoio.

L’uomo che si trova al suo fianco nella fotografia è Luca Tomassini, attore e coreografo con cui la quarantaquattrenne ha stretto una bella amicizia. La relazione con Massimiliano Allegri è quindi più solida che mai, dato che anche in questo caso non si può parlare né di amanti né di presunte crisi di coppia all’orizzonte.