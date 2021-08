Paola Perego, il terrore per la brutta situazione: “Un attacco ischemico”

Paola Perego ha dovuto affrontare una brutta situazione che mai augura sicuramente a nessuno: ecco di cosa si tratta.

Paola Perego è pronta a tornare sul teleschermo con un programma da condurre insieme a Simona Ventura. Un vero colpo da novanta che rischia però di essere oscurato da ciò che le sta accadendo nel privato.

La situazione infatti è più grave del previsto con Paola che ai microfoni di Francesca Fagnani si racconta nel profondo, mettendosi a nudo e svelando più retroscena sulla sua vita privata. Per lei anche tante delusioni e sofferenze, scopriamo insieme cosa è accaduto.

Ecco cos’è accaduto

Per lei dal punto di vista lavorativo ci sono state delle ‘vendette’ che sono state causate soprattutto dal ruolo del marito, uno degli agenti più importanti in ambito televisivo.

Così ecco che si è vista spesso danneggiata e sfavorita rispetto a tante altre professioniste del settore: “Mio marito è una persona onesta e se per un programma bisogna proporre qualcuno, sicuramente non farà il mio nome. Il motivo è semplice: non vuole che si pensi che la proposta arriva perché sono sua moglie”, ha spiegato.

Un episodio più di tutti però ha caratterizzato la propria carriera, con un vero e proprio caso nazionale a scuoterla. Si tratta della vicenda riguardante l’intervista a Giulio Andreotti, dove l’irreparabile sembrava essere accaduto.

L’attacco ischemico

“Non lo toccavo per paura che fosse morto, che gli cadesse la testa lì sulla poltrona. Giuro, quella era la mia paura. Gli autori erano tutti paralizzati e quindi ho mandato la pubblicità. A quel punto – racconta – si è alzato, si è ripreso e mi ha chiesto come fosse andata l’intervista. Il suo medico dopo ha chiamato spiegando che si trattava di un piccolo attacco ischemico”: una vera e propria situazione paradossale durante l’intervista con Giulio Andreotti.

Furono attimi di tensione e sbigottimento, con il sette volte Presidente del Consiglio che ebbe quindi un attacco ischemico in diretta. Insomma, una vera e propria paura, oltre che sorpresa per tutti nello studio, soprattutto a causa di una situazione paradossale per l’intera redazione televisiva.