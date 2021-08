Albano Carrisi, l’ischemia che colì in passato il cantante: il ricovero d’urgenza

Albano Carrisi dopo tanti successi ecco che fu costretto al ricovero inaspettato: ecco cos’è capitato all’artista.

Albano è uno di quegli artisti che strappa sempre un sorriso. Una carriera sempre al top con i brani interpretati insieme a Romina Power che hanno fatto sognare una generazione intera.

Poi una sorta di ritiro in vita privata per lui che mai si è fatto mancare nulla durante l’arco della sua vita. Ora però sembra essergli accaduto qualcosa di paradossale, con l’artista che è bloccato a Lecce, nonostante sia “Vigile, di buon umore e ansioso di tornare a cantare”. Per lui infatti nella serata di domenica 19 marzo c’è stato un vero e proprio episodio spiacevole durante dopo un concerto nelle Marche a Porto Sant’Elpidio.

La situazione clinica di Albano

Il cantante è stato visitato all’interno della Stroke unit del reparto di Neurologia dell’ospedale Fazzi di Lecce. Si tratta di un’unità specializzata nella cura dell’ictus. Successivamente poi si è passato al trasferimento in Neurologia.

“E’ sempre stato vigile, orientato e collaborante e ha conservato integre le funzioni cognitive. Nei prossimi tre giorni resterà in osservazione nel reparto di Neurologia, dove gli è stato prescritto il massimo riposo. Un tempo idoneo per rivalutare le sue condizioni e il decorso del malore, che al momento è in fase di netto miglioramento”.

Approfondisci anche -> Belen Rodriguez, l’avvenimento ha fatto a pezzi la sua vita: “…È morto d’infarto”

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Carlo Conti tra lavoro e privato. Le confessioni lasciano a bocca aperta

Ecco cosa gli è capitato

I fatti risalgono a tanti anni fa. Queste le parole di chi lo ha assistito, con Albano che è arrivato nell’ospedale salentino in mattinata dopo essere stato al Policlinico di Bari, qui accompagnato da un suo collaboratore che si trovava con lui durante il viaggio da Sant’Elpidio verso Cellino San Marco.

Preoccupazione dopo un intervento chirurgico effettuato in seguito ad un problema cardiaco. Dando seguito all’inserimento di due stent, l’artista ha ripreso la propria vita, ma durante l’ultimo periodo c’è stato per lui un nuovo calo fisico, con le ultime notizie riportate che ci raccontano che: “Ha avuto un’ischemia e viene monitorato costantemente. Si sta riprendendo”.

Insomma, Albano dimostra di essere duro e di non voler mai mollare, così come sempre fatto nella propria vita, non solo privata, ma anche e soprattutto lavorativa.