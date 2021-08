Elisabetta Gregoraci e la scoperta del brutto male: l’intervento dopo il GFvip

Per Elisabetta Gregoraci un periodo sicuramente non semplice con la scoperta improvvisa del brutto male: ecco cos’è accaduto.

Elisabetta Gregoraci è stata una delle assolute protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Per lei la popolarità negli ultimi anni è stata sempre in crescendo. Insomma, una vera showgirl di altra categoria.

La relazione con Briatore naturalmente ha caratterizzato la sua vita, essendo stata con uno dei personaggi più controversi dello spettacolo italiano. Poi all’interno della casa più spiata d’Italia c’è stata per lei un flirt con uno dei partecipanti che ha animato il gossip. Tutto chiuso con un nulla di fatto con Elisabetta che deve ora pensare a problemi molto più seri.

La scoperta del brutto male per Elisabetta

La ex moglie di Briatore è stata ospite di Verissimo e durante l’intervista ha reso noti aneddoti su lavoro e vita privata. E sulla propria vita privata ha confessato un vero e proprio disagio interno.

“Una volta che sono uscita dalla casa del GF ho subito un intervento all’utero. Il ginecologo durante una visita di controllo, mi ha detto che avrei dovuto togliere, subito il giorno dopo, un piccolo polipo all’utero. Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”: queste in pratica le sue parole.

Non è però finita qui con la stessa Elisabetta che ha sofferto tanto e soprattutto per un altro episodio e malattia di cui discute nel salotto di Verissimo.

La situazione non facile da gestire

“A mio padre è stato diagnosticato un tumore, si è operato e ora sta bene. Le sue difese immunitarie sono molto basse e con il Covid dobbiamo stare attenti. Io e mia sorella gli stiamo molto vicino. Quando io e Marzia avevamo 12 e 14 anni, mia madre si è ammalata di tumore. Ci ricordiamo un gran caos. Da lì in poi è cambiata la nostra vita – ammette -. Non eravamo più spensierate. Abbiamo iniziato a frequentare gli ospedali, a curare mamma nel miglior modo possibile. Questo calvario è durato tanti anni, ma almeno ce la siamo un po’ goduta“: ha poi concluso.

Insomma, una situazione non facile da gestire per lei che però mai ha lasciato il padre da solo, anzi, lo ha sempre sostenuto.