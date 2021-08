Elodie e il pesante consumo di droga: “Tornavo a casa e me le facevo di nuovo..”

Elodie sicuramente ha incantato l’Italia con la sua musica, però nel passato ci sono alcuni episodi alquanto opinabili.

Elodie è uno degli artisti italiani maggiormente amati dal pubblico. Parliamo di una donna che ha saputo conquistare tutti a suon di hit. Difficile trovare qualcosa al suo livello e che soprattutto riesca ad attrarre i giovani come lei.

Da sottolineare che alle spalle c’è tanto lavoro e soprattutto tanta sofferenza, con Elodie costretta a crescere molto presto. La madre è originaria di Guadalupe ed è cresciuta in un quartiere popolare della capitale.

Successivamente si appassiona al canto e si trasferisce a Lecce per dar seguito alla propria passione. C’è stata la svolta con il talent Amici. Qui arriva seconda vincendo il premio della critica.

Elodie ed il pesante consumo di droghe

Un trampolino di lancio che le permette poi di avere tanta notorietà e partecipa successivamente per due volte al Festival di Sanremo. Negli ultimi anni i suoi tormentoni sono ormai devi veri e propri classici per gli ascoltatori.

Il passato però è contaminato da esperienze difficili e soprattutto che l’hanno segnata nel profondo. In particolar modo ciò che è predominante è l’incoscienza della giovinezza e della mancanza di veri e propri limiti.

Per lei molto particolare è stato il rapporto con le droghe, facili da reperire e soprattutto a prezzi che potremmo definire modici.

La situazione imbarazzante

Delle brutte esperienze con la droga, con Elodie che ha confessato come sin da quando aveva dodici anni fumava canne per tutto il giorno. Inoltre, ha iniziato da piccolissima, in seconda media, soprattutto per stare più tranquilla a causa dello stress continuo che ha subito sin da adolescente.

“Facevamo delle collette con le amiche e quelle erano le mie giornate – ha raccontato in totale tranquillità– al liceo non capivo le lezioni, tornavo a casa e me le facevo di nuovo, tanto nessuno diceva niente, ognuno faceva come gli pareva. Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino, a 15 anni: ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli”, ha confessato l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Insomma, per lei ora sembra essere iniziata una vera e propria seconda vita dove magari tanti errori non verranno commessi.