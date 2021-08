Sapete quanto guadagna Belen Rodriguez? Da far invidia ai giocatori di calcio

Belen Rodriguez è partita dalla periferia per guadagnare milioni e milioni di euro: scopriamo insieme quanto guadagna attualmente.

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate in tutto il mondo. Per lei il trasferimento dall’Argentina all’Italia, con un corpo incantevole a supportarla, le ha permesso di ‘guadagnare’ punti.

Poi a dar ancor più credito alla Rodriguez ci hanno pensato le diverse relazioni, tra cui in particolar modo quella con Fabrizio Corona, sicuramente un paparazzo che ha creato grandi scandali nel Bel Paese.

Successivamente si conta il matrimonio con Stefano de Martino e nel mentre una notorietà sempre più ampia che l’ha portata in pochi anni ad essere una delle donne più pagate nel mondo dello spettacolo. Scopriamo nello specifico attualmente quanto percepisce.

Ecco quanto guadagna la showgirl

Da diverse notizie in giro, si può scoprire come per lei ci sia un guadagno importante, proveniente soprattutto dalla tv con offerte interessanti unicamente per comparire.

Uno dei trampolini di lancio fu la partecipazione all’Isola dei Famosi. Qui si fece notare arrivando seconda. La sua carriera ha così spiccato il volo. Secondo quanto rilevato negli ultimi anni, i dati del 2018 riportano per lei un guadagno di circa 4 milioni di euro all’anno. Cifre astronomiche per chiunque, che le permettono di vivere una vita a dir poco agiata.

Tanti soldi per Belen Rodriguez

Per quanto concerne il cachet, si parla di 30 mila euro a serata ed evento. Lei all’interno del Maurizio Costanzo Show dichiarò di guadagnar come “un bravo calciatore”.

Nell’annata 2012 lei guadagnava 2 milioni di euro. Mentre unicamente per prender parte a Sanremo 2011 portò a casa ben 150 mila euro. Per un’ora e mezza di lavoro invece si arriva addirittura a 25 mila euro. Lei possiede poi la “Icona Production” e la società “The Family Factory”.