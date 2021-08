Sonia Bruganelli e la dura malattia della figlia: il retroscena mai svelato

Una dura malattia ha colpito la figlia di Sonia Bruganelli: ne ha parlato a cuore aperto la stessa moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis portano avanti una lunga relazione, con il conduttore televisivo che sta momento uno dei migliori momenti dal punto di vista della carriera personale.

Parliamo ad ogni modo di una delle coppie più simpatiche e maggiormente amate del panorama nazionale. Lei intraprendente, spiccata e soprattutto professionale nel proprio lavoro. Lui invece, conduttore di successo che con i game quiz si è praticamente costruito una vera e propria reputazione da top nel proprio settore.

Ecco cosa è accaduto

La figlia del conduttore televisivo è affetta da una patologia particolare, la quale la sta accompagnando dalla sua nascita. La loro primogenita, è stata poi seguita da altri due bambini. Per lei però la vita è sembrata subito in salita a causa di una patologia che ancora oggi la tiene in preoccupazione.

Ha parlarne ci ha pensato lo stesso Paolo Bonolis: “Appena nata venne sottoposta ad un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter di crescita. Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare”.

La ragazza ha partecipato alle “Special Olympics”, riuscendo anche a vincere una medaglia d’argento nel lancio della palla ed una d’oro nei 10 metri piani assistiti. La stessa Bruganelli ha parlato della primogenita: “Sono diventata mamma con lei, quando mi ha fatto capire che mi ha perdonato tutte le sue mancanze”.

Leggi qui -> Maria De Filippi stavolta colpisce Milly Carlucci: Ecco che è successo

Approfondisci anche —> Vasco Rossi, il momento pesantissimo: “Andato in coma 3 o 4 volte” | La confessione

Il retroscena sulla malattia della figlia

Ha poi continuato affermando: “Ho avuto enormi difficoltà a gestirmi e a gestirla. Dei miei tre figli è quella che mi conosce di più, i miei segreti li racconto a lei, mi ha insegnato ad essere fiera di me”.

Lei di fatto si è poi espressa contro alcuni personaggi che si sono lamentati del trasporto privato per la diciottenne figlia. Quest’ultima ha però problemi sia motori che di linguaggio.

“Quando vi ‘incarognite’ per l’aereo privato sappiate che è un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?”: ha così chiuso.