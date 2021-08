Da bambino paffutello e con gli occhi innocenti, oggi è il più grande conduttore italiano: ecco chi è

Un bambino simpatico e paffutello da piccolo, ora invece un conduttore di assoluto successo: ecco di chi si tratta.

Il mondo della tv è sicuramente tra i più controversi presenti. Difficile entrarci, ma allo stesso tempo un luogo in cui sono passate tantissime meteore. Praticamente uno strumento, lo schermo, che ha permesso a tanti italiani di sognare. Tra questi c’è un bambino in particolare.

Nella foto che abbiamo allegato si può notare un piccolo con occhi grandi ed innocenti e guanciotte da pizzicare. Se all’epoca nessuno avrebbe mai potuto pensare che sarebbe divenuto un conduttore di successo, oggi è una realtà affermata per gli italiani tant’è che riesce a tenere incollati milioni e milioni di telespettatori allo schermo.

Un bambino prodigio

Una crescita per lui nel corso degli anni, così che è amato. Da piccolo aveva però un difetto molto fastidioso. Oggi non si nota per nulla, anzi, spicca la sua simpatia e sagacia.

Per lui però una caratteristica lo andava a contraddistinguere rispetto agli altri. Detiene infatti il record per il numero più alto di parole dette al minuto, anche se in passato ha sofferto molto in quanto molto balbuziente. Un problema su cui ha lavorato tanto, ma di chi stiamo parlando nello specifico?

Prima di scoprire il nome, possiamo sottolineare come a scuola naturalmente preferiva le interrogazioni scritte.

Ecco di chi stiamo parlando

Parliamo di Paolo Bonolis, il quale da piccolo era balbuziente e non avrebbe mai pensato di divenire un conduttore di successo. Lo caratterizza ora una grande parlantina, che sembra essere un vero paradosso rispetto al passato.

Con Luca Laurenti ha poi formato una coppia fissa sin dagli anni ’80. Senza dimenticare che è stato al timone di Bim Bum Bam e di Non è la Rai.

Un vero e proprio trampolino di lancio per una carriera glorioso, in cui il culmine si è toccato nell’annata 2015 con la guida del Festival di Sanremo. Inoltre, dopo tanti sacrifici e fatica possiamo affermare che sia tra i conduttori più amati per la professionalità che lo contraddistingue. Ama inoltre il suo lavoro più di tanti altri che lo praticano da tempo immane.