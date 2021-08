Elisa Isoardi, dalla separazione alla malattia: “Ho scoperto di avere…”

Elisa Isoardi parla della separazione alla malattia con la dolorosa scoperta per la presentatrice televisiva.

Elisa Isoardi ha avuto la possibilità di catalizzare l’attenzione su di sé negli ultimi anni. La sua fama è stata infatti crescente, ed ha avuto modo di farsi sentire durante un’intervista in cui si è raccontata nel proprio intimo.

Si è infatti discusso del presente, ma anche e soprattutto del passato, analizzando quella che è stata la vita pubblica e privata della stessa conduttrice televisiva. Il tutto attraverso una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, durante l’appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo.

L’ammissione di Elisa Isoardi

Per lei la possibilità di mettersi completamente a nudo, raccontando dei problemi di salute avuti nel passato e che l’hanno colpita in particolar modo durante una delle puntate in diretta della trasmissione Uno Mattina.

Infatti, durante l’appuntamento sulla Rai, ecco che decise di sottoporsi ad un controllo alle corde vocali, per lanciare un messaggio positivo agli stessi telespettatori. Sfruttando un professore accorso lì proprio per analizzare la problematica.

“Questo medico ha fatto anche un’ecografia, perché io in prima persona cercavo di farmi analizzare ma anche per far arrivare a casa il messaggio che la prevenzione è importante. Non se ne accorge subito ma, va a casa, guarda la registrata e mi chiamano”: queste le sue parole che fanno presagire all’allarme.

Approfondisci anche —> Aurora Ramazzotti e la confessione inaspettata sul farlo in gruppo: “Mi vergogno a dirlo…”

Leggi qui —> Stefano De Martino e la separazione con Belen Rodriguez: spunta la verità dopo anni

Leggi qui —> Stefano De Martino e la Di Benedetto in love? Scoppia il gossip dell’estate

La preoccupante situazione riguardante la conduttrice tv

La stessa Isoardi ha spiegato come proprio da qui si sia accorta della problematica di salute, dovendo star lontano dalla tv per delle sedute di logopedia. Ecco quindi che è arrivato anche il delicato intervento clinico: “Mi sono spaventata parecchio perché la voce è il nostro strumento di lavoro, mi sono operata ed è andata bene. La prevenzione è importante”.

Un messaggio fondamentale e importante quindi anche da lanciare agli altri, per cercare di non trascurarsi mai e dare attenzione anche e soprattutto ai piccoli input quotidiani: “Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose”.