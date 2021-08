Fabio De Luigi, dal dramma che gli ha distrutto la vita alla sua grande paura: la confessione

Fabio De Luigi ha ripercorso il dolore del dramma da lui vissuto, per poi svelare la sua paura più grande di tutte

Nella data del prossimo 13 settembre uscirà la nuova miniserie composta da due puntate a cui ha preso parte De Luigi, intitolata “Ridatemi mia moglie”.

Diretta dal regista italiano Alessandro Genovesi, verrà trasmessa sul canale Sky Serie. Oltre a quello di Fabio assisteremo anche ad altri volti noti del cinema, come quelli di Diego Abatantuono e di Carla Signoris.

Nell’ultima parte della sua carriera, l’attore nato in provincia di Rimini si è dedicato prevalentemente al grande schermo, anche se in passato ha avuto diverse esperienze televisive. Da “Mai dire Gol” a “Ballando con le Stelle”, passando per “Le Iene” ed il “Festivalbar”, queste sono soltanto alcune trasmissioni a cui ha partecipato il cinquantatreenne.

Nel periodo a cavallo tra la fine degli anni novanta ed i primi del duemila, De Luigi ha condotto dei programmi radiofonici, tutti in onda sulle frequenze di Radio 2.

Fabio De Luigi, dal dramma alla grande paura

Qualche tempo fa, nonostante la sua riservatezza, l’attore ha confessato alcuni retroscena riguardanti la vita privata, tra cui il dolore provato alla morte della madre: “Ho avuto, come credo tutti quando si diventa grandi, i genitori che purtroppo se ne vanno. Mia madre se n’è andata da meno di un anno e ho seguito lei. E devo dirne che parlarne aiuta tanto!”.

La forza di andare avanti gliel’ha fornita però la sua famiglia, composta dalla moglie Jelena Ilic e dai loro due figli, il primogenito di nome Dino nato nel 2007 e la seconda, Lola, venuta al mondo nel 2011.

Tuttavia, nel corso della suddetta intervista, Fabio ha confessato che la sua più grande paura in assoluto è legata proprio ai due eredi avuti dalla donna con cui convive dalla fine degli anni novanta.

“Quando si è genitori il primo sentimento che si prova è amore verso i figli, ma immediatamente dopo, e quasi paritario se non addirittura una conseguenza di questo amore, è la paura. Si ha paura di tutto da genitori!”, questa l’ammissione di De Luigi, che oltre ad essere un bravo attore si dimostra anche un ottimo padre.