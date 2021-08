Mara Venier ha deciso e distrugge i suoi fan: “Credo che sia il mio ultimo anno”

Mara Venier ha dato la notizia che ha praticamente sconvolto tutti i fan, distruggendoli nel proprio animo.

Una delle conduttrici più note ed affermate della televisione italiana è senza ombra di dubbio Mara Venier. La Zia Mara, infatti, con i suoi modi diretti e la sua risata contagiosa è riuscita anno dopo anno ad entrare sempre più nelle case e nei cuori dei telespettatori. La Venier è ormai divenuto il volto simbolo di Rai 1, soprattutto da quando è tornata al timone dello storico talk show Domenica In.

In particolare, durante ogni puntata Mara intervista numerosi ospiti più o meno conosciuti, raccontando le loro storie e riuscendo sempre ad emozionare ed a strappare un sorriso al pubblico a casa. Ma recentemente proprio la Venier ha annunciato una notizia che ha lasciato i suoi tantissimi fans senza parole. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Ecco cosa sta accadendo

Mara Venier è certamente la regina della domenica pomeriggio Rai. Anche per questa edizione, visti i grandi successi di quella appena trascorsa, sarà nuovamente al timone del programma cult Domenica In. Però, quest’anno l’edizione, che pare avrà inizio il 19 settembre, subirà dei cambiamenti. Nello specifico, da quanto trapela non ci dovrebbero più essere solo le interviste a personaggi famosi, come accaduto nelle ultime due edizioni.

Infatti, sembrerebbe che ci sarà un nuovo spazio che sarà curato proprio da Don Antonio Mazzi, già presente in diverse edizioni del passato di Domenica In presentate dalla conduttrice veneta. Ma questa non è l’unica novità, pare infatti che una parte della trasmissione sarà dedicata ad alcuni giovani talenti, che avranno la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico della domenica pomeriggio di Rai 1. Ma, secondo quanto affermato proprio da Mara Venier, questa sarà l’ultima edizione che la vedrà al timone di Domenica In. Scopriamo le motivazioni di questa scelta.

La situazione riguardante Mara Venier

La decisione di lasciare la conduzione di Domenica In è stata accolta con estremo rammarico e disappunto dai numerosi fans di Mara Venier. Infatti, la conduttrice veneta nel corso degli anni è riuscita a ritagliarsi un posto speciale nei cuori di milioni di italiani che ogni domenica la seguono con tanto amore. Ma la decisione della nota conduttrice veneta pare che sia oramai definitiva.

Alla base di questa dolorosa scelta c’è soprattutto il desiderio di dedicare più tempo alla sua famiglia e all’amatissimo marito Nicola Carraro. Infatti, Mara è anche nonna di di Giulio e Claudio. “Essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio“, racconta la Venier. Pertanto, con ogni probabilità, questa sarà l’ultima edizione al timone di Domenica In per Zia Mara, ora resta solo da scoprire chi sarà la prossima regina del pomeriggio targato Rai.