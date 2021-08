Maria De Filippi, il dramma in famiglia: “Ha avuto due tumori”

Maria De Filippi racconta il dramma personale che ha vissuto, con la famiglia che ha dovuto affrontare due tumori.

Maria De Filippi è la regina indiscussa della televisione italiana. Siamo abituati a vedere la nota conduttrice ogni giorno seduta sui gradini nello studio di Uomini e Donne e nel weekend al timone di C’è Posta Per Te o Tu Si Que Vales. Senza dimenticare uno dei programmi cult Amici di Maria De Filippi, che di anno in anno riscuote sempre maggior successo e vede fiorire nuovi talenti.

Queen Mary, come è chiamata dai suoi fans, si lascia però difficilmente andare a confessioni sulla sua vita privata. Ma recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno destato molta preoccupazione in tutti i suoi numerosi affezionati. Andiamo a scoprire assieme di cosa stiamo parlando.

Le problematiche in casa Maria de Filippi

Maria De Filippi entra ogni giorno nelle case di milioni di italiani, ma la moglie di Maurizio Costanzo desidera mantenere fuori dal mondo televisivo la sua sfera privata. Però se c’è una cosa nota della vita della De Filippi è il suo innegabile amore per gli animali. In particolare, Maria tratta i suoi cani come veri e propri figli.

Infatti, li abbiamo visti spesso entrare in studio durante i saluti finali di C’è Posta Per Te. Chi la la conosce bene sa il rapporto d’amore che la lega si suoi amici a quattro zampe, tanto che durante il periodo della quarantena è stata beccata passeggiare per le vie della città capitolina assieme ai suoi due cani: Filippa ed Ugo. Proprio riguardo quest’ultimo Maria ha fatto una rivelazione che ha lasciato attoniti tutti i suoi fans.

Ecco cosa è accaduto

Nello specifico, Maria ha confessato che Ugo ha passato dei momenti davvero critici a causa di una gravissima malattia.

“Ugo ha 15 anni, ha avuto due tumori ed è sopravvissuto a tutto – racconta la nota conduttrice – e per me è stata tanta paura e sofferenza. Non potrei vivere senza i miei cani, non ci riuscirei. Quando stanno male soffro da morire e all’occorrenza faccio punture, divento medico e paziente per loro”.

Dei momenti sicuramente molti difficili quelli vissuti dalla De Filippi, la quale ha confessato che anche Maurizio Costanzo si è molto affezionato ai loro amici a quattro zampe. “Maurizio lascia il lavoro solo per Filippo. Quando va a fare le vaccinazioni forse è l’unico momento in cui Maurizio non lavora” ha svelato la De Filippi.