Albano distrutto per la morte improvvisa: “Un grande dolore”

È un Albano distrutto quello che ha parlato della morte improvvisa di una persona speciale. Scopriamo insieme di chi si tratta

Dopo l’addio forzato al talent show “The voice senior”, per il cantante potrebbe esserci all’orizzonte un nuovo incarico televisivo.

Come confermato dallo stesso, la scelta degli autori del programma di farlo fuori insieme a sua figlia non gli ha fatto di certo piacere, anche perché era contento di lavorare a stretto contatto con la sua Jasmine.

Tuttavia, un personaggio come Al Bano ha sempre dimostrato di sapersi rimboccare le maniche e ripartire più forte che mai. Nella prossima stagione si prospetta infatti la sua partecipazione ad un’altra trasmissione nota al pubblico da casa.

Stiamo parlando di “Ballando con le Stelle”, talent show guidato da Milly Carlucci, la quale avrebbe deciso di puntare su Al Bano in vista della sedicesima edizione del format. Per il momento non è ancora arrivata l’ufficialità, anche se sono già in molti che sono pronti a scommettere su questa ennesima esperienza dell’artista di Cellino San Marco.

Il grande rammarico di Albano Carrisi

Recentissimamente, l’ex marito di Romina Power ha espresso tutto il suo dolore per la perdita di una persona nei confronti della quale nutriva una stima infinita.

Stiamo parlando della morte di Raffaella Carrà, che Al Bano ha commentato con le seguenti parole: “È davvero un grande dolore quello che sto provando per la sua scomparsa… Raffaella mancherà a tanti, a me in primis. Porterò per sempre nel cuore l’ultima chiacchierata insieme a lei”.

Dalle sue frasi concesse durante il corso di un’intervista pubblicata sulle pagine del magazine “Vero”, Carrisi ha mostrato ancora una volta di essere un uomo dal cuore sensibile, nel ricordo di una cara amica e collega che purtroppo è tragicamente deceduta.

La morte della regina della televisione ha scosso l’intero mondo, e quello del cantante è soltanto l’ennesimo attestato di affetto indirizzato alla compianta Raffaella. Purtroppo a strapparle la vita è stata una malattia di cui soffriva già da qualche tempo, ma la Carrà ha preferito non divulgare la notizia in modo da non destare preoccupazione nei confronti delle sue precarie condizioni di salute.