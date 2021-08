Fiorello, il tumore che l’ha colpito: “Per 20 giorni ero…”

Fiorello racconta del tumore che l’ha colpito nel corso della propria vita: “Per 20 giorni ero…”. Un vero e proprio dramma per lui.

Fiorello è il vero e proprio showman della scena italiana. Nel corso degli anni lo abbiamo visto ricoprire diversi ruoli e tutti sempre in maniera superba. Negli ultimi due anni il pubblico ha imparato a conoscerlo sempre meglio grazie al Festival di Sanremo. In particolare, nel corso delle ultime due edizioni Fiorello è stata la spalla di Amadeus, con i suoi sketch a tratti irriverenti che hanno fatto tanto discutere e divertire i telespettatori.

Infatti, nonostante la kermesse musicale fosse viziata dalla pandemia, Fiorello ha saputo regalare momenti di vera e propria spensieratezza. Ma, nonostante siamo abituati a vedere lo showman sempre con il sorriso, anche lui ha dovuto vivere dei momenti davvero molto duri. A rivelarlo lo stesso Fiorello, ma andiamo a vedere assieme di cosa si tratta.

Ecco cosa gli è accaduto

Qualche anno fa Fiorello ha dovuto fare i conti con un brutto male. Il noto showman ha infatti rivelato di essere stato operato a causa di due melanomi. “Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pis**o, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono così tolto le mutande e ho tirato fuori la ‘belva’, ha raccontato Fiorello con l’ironia che lo contraddistingue. Ma non è finita, infatti lo showman ha confessato anche di aver subito un’altra operazione.

“Il medico – svela Fiorello – mi ha trovato sette nei sul pene. Sette nei sul pis**o, capite?. E ha deciso di operarlo per toglierli tutti e sette”. Il dottore è stato quindi costretto ad operarlo lasciando lo showman “con un pacco lì…”, come lui stesso ha dichiarato, cercando di temperare la gravità della situazione. Fiorello si è quindi sottoposto d’urgenza ad un intervento chirurgico per colpa di due melanomi trovati proprio sui genitali, trovati durante una visita di routine.

Approfondisci anche —> Aurora Ramazzotti e la confessione inaspettata sul farlo in gruppo: “Mi vergogno a dirlo…”

Leggi qui —> Stefano De Martino e la separazione con Belen Rodriguez: spunta la verità dopo anni

Leggi qui —> Stefano De Martino e la Di Benedetto in love? Scoppia il gossip dell’estate

Il tumore che l’ha colpito

Fiorello ha deciso di rivelare questo momento così drammatico da lui vissuto soprattutto per aiutare tutti coloro che sono affetti o potrebbero essere affetti da questo problema Fiorello ha rivelato inoltre che questo problema di salute ha inciso in maniera negativa anche sulla sua carriera, in quanto per molto tempo è dovuto stare per forza di cose lontano dal piccolo schermo.

Ma anche in questa circostanza non ha perso l’ironia che lo contraddistingue: “I nei me li hanno tolti subito, con le punture di anestetico sul pis***o. Per 20 giorni ero come un pacco regalo, ero tutto fasciato avevo tipo un bozzo”, racconta lo showman.