Sapete dove vive Flavio Insinna? Nessuno si aspettava una cosa del genere

Il conduttore capitolino vive in una splendida abitazione. Andiamo a scoprire insieme i dettagli della casa

A partire dallo scorso mese di giugno Flavio è alla guida di “Il pranzo è servito”, un programma ideato da Corrado nel 1982 e che mancava dal piccolo schermo dal 1993.

L’ultimo presentatore prima del recente ritorno del suddetto format televisivo è stato Davide Mengacci, volto di punta di Rete 4 e padre di Rudy Zerbi. Al giorno d’oggi la trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì subito dopo l’ora di pranzo e accompagnerà i telespettatori della Rai per tutta la stagione estiva.

Alla ripresa della classica programmazione invece, Insinna sarà nuovamente al timone de “L’Eredità”, quiz show trasmesso nella fascia preserale del primo canale della tv di Stato. Anche la prossima annata si presenta dunque ricca di impegni per lo showman nato a Roma, città in cui vive tutt’oggi.

Ecco la casa di Flavio Insinna

Come appena detto, il noto presentatore vive proprio nella nostra capitale. Attraverso alcuni scatti da lui pubblicati sui social network, abbiamo avuto modo di scorgere qualche dettaglio della sua dimora.

Mentre non si hanno notizie precise sulla sua metratura, è possibile vedere che è caratterizzata da una certa cura del design. Il pavimento è ricoperto da un elegante parquet scuro, mentre alcune pareti sono color giallo canarino.

In quella che dovrebbe essere la sala principale si vede invece una bella libreria. Nel mezzo dell’openspace c’è anche un divano, davanti al quale è steso un morbido tappeto dai toni chiari. Nonostante non sembri molto grande in termini di metri quadrati, la casa di Insinna risulta essere molto funzionale.

Insieme a lui vive la sua compagna. Il nome della donna corrisponde a quello di Adriana Riccio e si tratta di un’ex concorrente di “Affari tuoi”. La coppia si è legata sentimentalmente nel 2016, tuttavia i due non sono ancora convolati a nozze.

Flavio e la fidanzata non sono gli unici ad abitare la dimora. Con loro infatti, ci sono anche due gatti ed un cane, ai quali il presentatore di “Il pranzo è servito” è molto affezionato.