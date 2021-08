Sapete quanto guadagna Maurizio Costanzo? Il suo stipendio è da vero principe

Il celebre giornalista e conduttore televisivo percepisce delle cifre da capogiro. Andiamo a scoprire i numeri nel dettaglio

Maurizio Costanzo è sicuramente una figura importantissima per quel che riguarda la televisione italiana. Con i suoi programmi ha sempre tenuto i telespettatori incollati al piccolo schermo, i quali apprezzano l’impegno e la professionalità messi in campo dallo showman.

Nel 1995 ha sposato Maria De Filippi, a seguito di alcuni anni di fidanzamento. Dalla loro unione non sono nati figli, tuttavia ne hanno adottato uno che si chiama Gabriele. Quest’ultimo lavora a stretto contatto con sua madre, collaborando nello specifico nell’azienda di famiglia, ovvero la “Fascino”.

In quella che sarà la prossima stagione invece, la storica trasmissione guidata dal presentatore romano raggiungerà un grandissimo traguardo. Il “Maurizio Costanzo Show” infatti, andrà in onda per il quarantesimo anno, record assoluto per un talk sul palinsesto nostrano.

Ecco i guadagni di Maurizio Costanzo

Nel corso della sua incredibile carriera, Maurizio è stato chiamato spesso in causa per esprimere la sua opinione riguardo alle varie tematiche di attualità. Il suo giudizio viene da sempre estremamente rispettato, sia dai suoi numerosissimi fan che dagli addetti ai lavori.

Nonostante l’età è sempre sul pezzo, rendendosi attivo su più fronti. Lo scorso 10 giugno ad esempio, è entrato nell’organigramma della Roma, che da sempre è la sua squadra del cuore. Ricoprirà l’incarico di responsabile delle strategie di comunicazione. Ciò significa che il suo obiettivo sarà quello di curare, tra le altre cose, il rapporto tra la società ed i tifosi giallorossi, i quali sono notoriamente molto attaccati al club capitolino.

Come facilmente ipotizzabile, da tanti incarichi di prestigio deriveranno sicuramente anche degli altrettanto importanti incassi. Le cifre esatte del suo stipendio non sono mai state rese note pubblicamente, ma secondo il giornalista Giuliano Cazzola, Costanzo dovrebbe percepire tre pensioni.

Se invece facciamo riferimento all’azienda di famiglia di cui abbiamo parlato già in precedenza, il fatturato si aggira sulla bellezza di settanta milioni di euro, con i guadagni annuali che invece si attestano intorno ai dieci milioni.