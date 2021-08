Ambra Angiolini, la malattia che l’ha devastata: “Un cancro nell’anima”

La bravissima attrice romana ha confessato di aver sofferto a causa di una malattia pesantissima. Ecco di che si tratta

Proprio in questi giorni sono terminate le riprese della serie tv intitolata “Le fate ignoranti”, una sorta di adattamento dell’omonimo film diretto dal noto regista Ferzan Ozpetek.

Mentre la Angiolini ha dunque concluso il suo ultimo impegno sul set, il suo compagno Massimiliano Allegri è pronto ad iniziare un’ennesima stagione in panchina. Il campionato di Serie A è infatti alle porte, e il tecnico livornese è atteso alla prima sfida della sua Juventus contro l’Udinese.

Nonostante le varie voci secondo le quali la coppia sarebbe in crisi, i due non badano a queste illazioni e si godono il proseguimento della loro storia d’amore. Attualmente vivono nel capoluogo del Piemonte, dove Max è dovuto tornare per ovvi motivi professionali. Non sappiamo se la Angiolini ed il suo partner abbiano intenzione di convolare a nozze nell’immediato futuro, anche se il loro affiatamento appare sempre più forte.

La dura malattia che ha colpito Ambra Angiolini

Al fianco delle sue indubbie qualità come attrice ci sono senza dubbio quelle umane, come dimostrato da Ambra in numerose circostanze.

Questo è anche dovuto alla sofferenza che ha vissuto in passato, provocata da una malattia che ogni anno fa migliaia di vittime, in particolar modo tra i più giovani. A parlarne è stata la stessa Angiolini che, tramite le sue parole, ha rivelato uno dei periodi più complicati della sua esistenza.

“Sono stata affetta da bulimia, la mia è stata una storia di amore e di odio con il cibo di circa dodici anni. Ho imparato a conoscermi e a trasformare un disagio in voglia di vita. Ma è possibile solo se si decide di affrontare un percorso, che parte da una consapevolezza. Prima riconoscere di essere malati. Poi rendersi conto di aver bisogno di aiuto”, la prima parte del racconto della compagna di Massimiliano Allegri.

Successivamente la quarantaquattrenne ha concluso descrivendo la durezza di una simile patologia: “Come terza tappa io mi sono chiesta ‘dove vado?’. È difficile gestire una malattia come questa, un cancro dell’anima: non c’è una lastra, un esame del sangue per diagnosticarlo”.