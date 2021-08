Diletta Leotta visibilmente spaventata: “Fallo andare via… mi fa paura”

La giovane conduttrice televisiva è apparsa visibilmente spaventata. Andiamo a scoprire insieme cosa le è capitato

Appena due giorni fa, la Leotta è tornata a calcare il terreno di gioco in qualità di presentatrice sportiva per i canali di DAZN, emittente per cui lavora già da qualche anno, per l’esattezza dalla stagione 2018-2019.

In occasione della prima giornata di campionato infatti, si è recata allo stadio Giuseppe Meazza di Milano per presentare il match tra i padroni di casa dell’Inter contro il Genoa, terminato con il risultato di quattro a zero in favore del club lombardo.

Anche per lei sono dunque terminate le vacanze estive, durante le quali ha avuto il tempo per stare sia con il suo compagno, l’attore turco Can Yaman, che con la sua famiglia. Proprio la scorsa settimana, la showgirl ha pubblicato una fotografia sulla sua pagina di Instagram in cui è immortalata su una barca che galleggia sulle splendide acque della Sicilia, alla quale ha aggiunto la seguente didascalia: “Estate in famiglia”.

Un grande spavento per Diletta Leotta

Nonostante si sia dedicata prevalentemente alle trasmissioni di stampo sportivo, Diletta ha avuto anche altre esperienze televisive, tra cui alcune molto prestigiose.

Nel 2018 ad esempio ha presentato Miss Italia sulle frequenze di La 7, mentre nel 2020 ha co-condotto la prima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Quest’anno invece, ha partecipato come concorrente alle riprese del reality show di Amazon Prime Video, ovvero “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”.

Un’altra fetta della carriera della Leotta è riservata alla sua attività radiofonica. A partire dal 2017 presenta “105 take away” insieme a Daniele Battaglia. Proprio sull’account Instagram di Radio 105, recentissimamente è apparso un video in cui la protagonista è stata proprio la showgirl nata a Catania.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio105 (@radio105)

Durante un collegamento, Diletta è rimasta spaventata dalla presenza di un gabbiano. “Comunque i gabbiani sono cattivi eh, lo sapete? I gabbiani sono pericolosi”, ha affermato la trentenne.

“Via! Sciò! Fallo andare via mi fa paura là che mi guarda così”, le sue esclamazioni che hanno fatto esplodere in una fragorosa risata tutti i presenti all’interno dello studio radiofonico con cui era collegata in quel momento.