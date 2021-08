Sapete quanto guadagna Cecilia Rodriguez? Non ha niente da invidiare alla sorella

L’ex gieffina non ha nulla da invidiare a sua sorella Belen Rodriguez. Andiamo a scoprire quanto guadagna Cecilia

La nascita di Luna Marì ha riempito senz’altro di gioia i suoi genitori, anche se Cecilia non è stata di certo da meno. Attraverso i social infatti, ha manifestato tutto il suo entusiasmo per l’arrivo della piccola, mentre soltanto qualche giorno fa ha pubblicato una fotografia su Instagram in cui tiene orgogliosamente la nipotina in braccio.

La scorsa settimana invece, la Rodriguez ha condiviso con i suoi follower alcune immagini della sua vacanza ad Ibiza in compagnia del fidanzato. Come al solito lei ed Ignazio si sono dimostrati felici e sorridenti, a testimonianza di una relazione che procede alla grande.

In occasione dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, la trentunenne ha evidenziato tutto il suo amore nei confronti del compagno, compiendo un lungo e stancante viaggio per raggiungerlo sulle spiagge dell’Honduras. La coppia, tra l’altro, si è conosciuta proprio durante le riprese di un altro reality show. Il loro primo incontro risale infatti al 2017, quando entrambi hanno preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Gli incassi da capogiro di Cecilia Rodriguez

La bellissima sorella di Belen può attingere da diverse fonti di guadagno. Una di queste è legata sicuramente ai social network, basti pensare che soltanto sulla piattaforma di Instagram ha la bellezza di quasi quattro milioni e mezzo di seguaci.

Una bella spinta alla sua popolarità gliel’ha data proprio la sua partecipazione al sopracitato reality show trasmesso da Canale 5. Oltre ad aver incrementato la sua fama, la produzione del Grande Fratello Vip le ha garantito un incasso pari a centocinquantamila euro, in cui sono compresi anche i ricavi delle interviste e delle varie ospitate successive alla sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Ai suoi guadagni vanno aggiunti anche quelli di Ignazio, con cui sembra fortemente intenzionata a costruire una famiglia. L’ex naufrago ha percepito dai quindici ai venti mila euro a settimana in Honduras e tra i dieci ed i quindici per ogni puntata del Gf Vip.

Infine va detto che Cecilia è diventata anche un’imprenditrice. Un esempio è la linea di costumi da bagno ed accessori da mare ideata da lei e da sua sorella Belen chiamata “Me Fui”.