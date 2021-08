Maria De Filippi tuona sulla morte di Raffaella Carrà: “Non è vero…”

È una Maria De Filippi devastata quella che è intervenuta sulla morte di Raffaella Carrà. Vediamo insieme le sue parole

Il ricordo di una grande come lo è stata la Carrà è doloroso un po’ per tutti. Il discorso vale a maggior ragione quando si tratta di una persona che l’ha conosciuta bene e con cui intratteneva un ottimo rapporto.

Maria è una di queste persone, infatti è stata diverse volte a stretto contatto con la storica showgirl dal celebre caschetto biondo. Il tempo trascorso insieme ha contribuito ad aumentare ulteriormente la stima della De Filippi nei suoi confronti, essendosi accorta dell’impegno di Raffaella sia nella sfera lavorativa che in quella personale.

Da un certo punto di vista, ad accomunare le due donne del mondo dello spettacolo è proprio la professionalità e la dedizione con cui si sono sempre impegnate nelle rispettive attività, dote apprezzata tanto dal pubblico da casa quanto dai colleghi e dagli addetti ai lavori.

Leggi qui -> Maria De Filippi, la drammatica malattia famigliare: “Fu diagnosticato un tumore al pancreas”

Guarda qui -> Fabio De Luigi, dal dramma che gli ha distrutto la vita alla sua grande paura: la confessione

Leggi qui -> Andrea Delogu ha un disturbo che si porta dietro: non si può guarire del tutto

Ecco la reazione di Maria De Filippi

La conduttrice di “Amici” e di “Uomini e Donne” ha raccontato il momento esatto in cui ha appreso la notizia della dipartita della Carrà. Lo ha fatto tramite un lungo post caricato sui suoi canali social.

“Mi è arrivato un whatsapp, ho aperto distrattamente così come si fa sempre, come fanno tutti. Ho letto che Raffaella non c’era più. L’ho letto, riletto e ho pensato: ‘Non è vero’. Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai”, le frasi commoventi di Maria.

Subito dopo ha proseguito manifestando tutta la sua incredulità ed il suo sconforto: “Non può morire perché tutti la conoscono, tutti conoscono i suoi occhi, il suo caschetto, la sua frangia, la sua risata e tutto quello che solo lei sapeva e sa fare”.

Al termine del messaggio della De Filippi in ricordo di Raffaella, la moglie di Costanzo si è resa autrice di ulteriori elogi al suo indirizzo: “Raccontava storie e continuerà a farlo, faceva emozionare e continuerà a farlo, sapeva cantare e continuerà a farlo, sapeva ballare e continuerà a farlo. Lei è e sempre sarà la televisione con la T maiuscola, quella a cui tutti ambiscono”.