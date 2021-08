Cecilia Rodriguez, dopo la sorella anche lei fa il grande annuncio: Ecco la sua nuova creatura

Questa volta è Cecilia Rodriguez a fare il grande annuncio, dopo quello arrivato in precedenza da parte di sua sorella Belen

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione è un membro di casa Rodriguez. Questa volta si tratta della sorella minore, che si è resa protagonista di un annuncio che ha entusiasmato i suoi tanti fan.

Nel frattempo la sua relazione con Ignazio Moser prosegue a gonfie vele, infatti la coppia è sempre più unita e coesa, non lasciando alcuno spazio ad eventuali rumors o indiscrezioni sul loro conto. Attualmente la serenità la fa da padrone tra i due, i quali si stanno godendo questi ultimi giorni estivi all’insegna dell’amore e del relax.

Con loro ci sono anche i due cagnolini a cui sono tanto affezionati. Il primo è un jack russel di nome Aspirina, mentre il secondo è arrivato in tempi più recenti e si chiama Ercolino, sempre della medesima razza.

L’inaspettato annuncio di Cecilia Rodriguez

Ormai sono quattro anni che Cecilia è fidanzata con Ignazio, ovvero dalla loro partecipazione al Grande Fratello Vip. In pochi avrebbero scommesso su una durata così lunga del loro rapporto, ma i due hanno smentito anche i più scettici, diventando di fatto una delle coppie più apprezzate e seguite d’Italia.

Per ora non sembra esserci nessuna cicogna all’orizzonte, anche se i numerosi fan non attendono altro che l’arrivo di un cuginetto per i figli della super modella argentina, Santiago e Luna Marì. Tuttavia, di recente, da parte della minore delle Rodriguez un annuncio è arrivato. Riguarda la nascita di una nuovo brand, chiamato “Hinnominate”.

Il progetto vede la collaborazione di Belen, Cecilia e Jeremias, insieme a “Dream Project”. Il nome del direttore creativo corrisponde invece a quello di Fabio Castelli, il quale aveva già collaborato in passato con la più grande delle sorelle, naturalmente sempre nel campo della moda.

La nuova linea di abbigliamento sta già spopolando, nonostante sia nata da poco tempo. La sua pagina di Instagram conta la bellezza di oltre 55 mila follower, numeri che sono in continua crescita. I colori scelti sono neutri ed adatti ad ogni tipo di occasione, dal beige al bianco, passando per un classico come il nero.